МЗС Росії звинуватив США в прослуховуванні російського посла

Лавров нагадав, що інформація про Флінна була передана в ЗМІ спецслужбами.
Так російський міністр прореагував на відставку колишнього радника Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна.Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.
Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.Интерфакс