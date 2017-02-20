МЗС Росії звинуватив США в прослуховуванні російського посла

Лавров нагадав, що інформація про Флінна була передана в ЗМІ спецслужбами.

Лавров розкритикував США за прослуховування посла МЗС Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Сполучені Штати в прослуховуванні розмов посла РФ у Вашингтоні Сергія Кисляка. Лавров зазначив, що американські спецслужби повідомляли американським ЗМІ про прослуховування переговорів російського посла в США, пише " Інтерфакс ".

Так російський міністр прореагував на відставку колишнього радника Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна.

Нагадаємо, що радник Дональда Трампа з питань національної безпеки, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.