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МЗС Росії звинуватив США в прослуховуванні російського посла

20 лютого в 13:01

Лавров нагадав, що інформація про Флінна була передана в ЗМІ спецслужбами.

Сергей Лавров
Лавров розкритикував США за прослуховування посла
МЗС Росії
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Сполучені Штати в прослуховуванні розмов посла РФ у Вашингтоні Сергія Кисляка. Лавров зазначив, що американські спецслужби повідомляли американським ЗМІ про прослуховування переговорів російського посла в США, пише "Інтерфакс".

Так російський міністр прореагував на відставку колишнього радника Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна.

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Нагадаємо, що радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.

За матеріалами: Интерфакс
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Теги Росія посол Трамп Лавров
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