МЗС РФ пропонує дипломатам спробувати "котлету по-кримськи"

В буфеті відомства перейменовану котлету по-київськи можна купити за 200 рублів.

У меню буфету міністерства з'явилося нове блюдо rs.gov.ru

В меню буфетуРосійської Федерації з'явилася так звана "котлета по-кримськи", повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст NY Times Іван Нечепуренко. На даний час він працює в Москві.

"В їдальні російського Міністерства закордонних справ котлета по-київськи зветься котлетою по-кримськи", - написав він.

Нове блюдо є звичайною котлетою по-київськи з більш "політично виваженою" назвою. Вартість 100 гр страви в міністерському буфеті становить 200 рублів – близько 95 гривень.

In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev is called Chicken Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR — Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) 15 лютого 2017 р.

Котлета по-київськи - це різновид котлети, яка представляє собою відбите куряче філе, в яке загорнутий шматочок холодного вершкового масла.

За однією з версій, котлети вперше подали на честь повернення української делегації з Німеччини у 1918 році. Вони всім сподобалися і швидко увійшли до ресторанного меню.

Американці приписують винахід цієї страви собі, стверджуючи, що назва "котлета по-київськи" з'явилася тому, що їх, нібито, часто замовляли емігранти з України.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв запропонував перейменувати каву "американо", вважаючи цю назву неполіткоректною.