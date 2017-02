МЗС РФ пропонує дипломатам спробувати "котлету по-кримськи"

В меню буфетуРосійської Федерації з'явилася так звана "котлета по-кримськи", повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст NY Times Іван Нечепуренко. На даний час він працює в Москві.

"В їдальні російського Міністерства закордонних справ котлета по-київськи зветься котлетою по-кримськи", - написав він.

Нове блюдо є звичайною котлетою по-київськи з більш "політично виваженою" назвою. Вартість 100 гр страви в міністерському буфеті становить 200 рублів – близько 95 гривень.

In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev is called Chicken Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR