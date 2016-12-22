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МЗС РФ образився на жарти українського посла про "Глід"

22 грудня в 17:12

Посол України у Фінляндії зазначив, що його жарти були спрямовані не проти людей, а проти влади, яка не може забезпечити порядок в країні, але при цьому посилає росіян вбивати українців.

боярышник
Жарти українського посла про концентраті для ванн "Глід" стали причиною образи МЗС РФ
navkolo.me
Міністерство закордонних справ Російської Федерації образили жарти посла України у Фінляндії Андрія Олефірова, опубліковані на його сторінці в Twitter. На сторінці МЗС РФ у Facebook з'явилася відповідна публікація.

"Не скажете, навіщо українські посли в соціальних мережах публікують "веселі картинки" на тему масового отруєння в Іркутську підробленим спиртовмісним засобом "Глід"?", - поцікавилися російські колеги Олефірова.

У повідомленні МЗС також відзначені сторінки президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, Міністерства культури України, Міністерства внутрішніх справ, Дипломатичної академії України при МЗС України та Посольства України у Фінляндії. Крім того, до публікації чиновники МЗС РФ доклали також скріншоти опублікованих Олефіровим матеріалів.

У свою чергу український посол прокоментував публікацію російських колег записом у Twitter.

"ГлідНаш", - написав Андрій Олефіров.

Пізніше посол додав ще один запис.

"Просять роз'яснень. Пропоную до ретвітів новин про агресію РФ на сході та в Криму додавати @МЗСРФ. Може зрозуміють", - підкреслив він.

Посол пояснив, що його публікації були спрямовані не проти загиблих росіян, а проти влади країни, яка не може навести лад в Росії, але посилає своїх громадян воювати в Україну.

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Як повідомлялося, в Іркутську сталося масове отруєння сурогатним алкоголем. Постраждалі надходять в медустанови з вечора 17 грудня. Від отруєння вже загинули 62 людини. У лікарнях міста знаходяться 40 осіб.

За попередніми даними, всі потерпілі вживали спиртовмісну рідину - "Концентрат для ванн "Глід". МОЗ регіону повідомив, що спричинив отруєння метиловий спирт або метанол.

У зв'язку з масовою загибеллю людей у понеділок режим НС був введений в Іркутську, у вівторок - в Іркутській області.

Голова російського уряду Дмитро Медведєв зажадав посилити контроль за реалізацією "всякого роду спиртовмісної продукції" аж до вилучення з торгівлі.

Президент Росії Володимир Путін розпорядився підняти акцизи на всю спиртовмісну продукцію, включно з "Глодом". Раніше Путін доручив уряду підготувати пропозиції, що передбачають зміну діючих ставок акцизів на алкогольну і спиртовмісну продукцію.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Росія спирт отруєння Іркутськ
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1 коментар
  • Аugur Cоnsul Сегодня, 20:47 Треба дати 62 героям-метиловцям звання Героя Росссссии. Так само, як дали Героя послу в Туреччині тільки за те, що його Геройськи застрелили. Відповісти Цитувати Поскаржитись
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