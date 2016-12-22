МЗС РФ образився на жарти українського посла про "Глід"

Посол України у Фінляндії зазначив, що його жарти були спрямовані не проти людей, а проти влади, яка не може забезпечити порядок в країні, але при цьому посилає росіян вбивати українців.

Жарти українського посла про концентраті для ванн "Глід" стали причиною образи МЗС РФ navkolo.me

Російської Федерації образили жарти посла України у Фінляндії Андрія Олефірова, опубліковані на його сторінці в Twitter. На сторінці МЗС РФ у Facebook з'явилася відповідна публікація.

"Не скажете, навіщо українські посли в соціальних мережах публікують "веселі картинки" на тему масового отруєння в Іркутську підробленим спиртовмісним засобом "Глід"?", - поцікавилися російські колеги Олефірова.

У повідомленні МЗС також відзначені сторінки президента України Петра Порошенка, прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, Міністерства культури України, Міністерства внутрішніх справ, Дипломатичної академії України при МЗС України та Посольства України у Фінляндії. Крім того, до публікації чиновники МЗС РФ доклали також скріншоти опублікованих Олефіровим матеріалів.

У свою чергу український посол прокоментував публікацію російських колег записом у Twitter.

"ГлідНаш", - написав Андрій Олефіров.

Пізніше посол додав ще один запис.

"Просять роз'яснень. Пропоную до ретвітів новин про агресію РФ на сході та в Криму додавати @МЗСРФ. Може зрозуміють", - підкреслив він.

Посол пояснив, що його публікації були спрямовані не проти загиблих росіян, а проти влади країни, яка не може навести лад в Росії, але посилає своїх громадян воювати в Україну.

Як повідомлялося, в Іркутську сталося масове отруєння сурогатним алкоголем. Постраждалі надходять в медустанови з вечора 17 грудня. Від отруєння вже загинули 62 людини. У лікарнях міста знаходяться 40 осіб.

За попередніми даними, всі потерпілі вживали спиртовмісну рідину - "Концентрат для ванн "Глід". МОЗ регіону повідомив, що спричинив отруєння метиловий спирт або метанол.

У зв'язку з масовою загибеллю людей у понеділок режим НС був введений в Іркутську, у вівторок - в Іркутській області.

Голова російського уряду Дмитро Медведєв зажадав посилити контроль за реалізацією "всякого роду спиртовмісної продукції" аж до вилучення з торгівлі.

Президент Росії Володимир Путін розпорядився підняти акцизи на всю спиртовмісну продукцію, включно з "Глодом". Раніше Путін доручив уряду підготувати пропозиції, що передбачають зміну діючих ставок акцизів на алкогольну і спиртовмісну продукцію.