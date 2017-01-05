МЗС перевіряє наявність українців серед постраждалих у теракті в Ізмірі

Під час вибуху в Ізмірі постраждали 11 людей, вони госпіталізовані.

Від вибуху в Ізмірі постраждали 11 осіб Ізмірі, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України у четвер, 5 січня.

"У турецькому місті Ізмір – вибух біля будівлі суду. Генконсульство України перевіряє, чи немає серед постраждалих українців", - йдеться в повідомленні прес-служби МЗС в Twitter.

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Як повідомлялося раніше, внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".