МЗС Канади категорично відповів на умови РФ щодо скасування санкцій

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В Канаді не розглядають скасування санкцій проти Росії.

У канадському МЗС заявили, що про скасування канадських санкцій проти РФ не може бути й мови @inosmi.ru

У Міністерстві закордонних справ Канади заявили, що про скасування канадських санкцій проти РФ в обмін на зняття персональних санкцій РФ проти нового глави МЗС Канади Христі Фріланд не може бути й мови.

"Жодне скасування санкцій проти Росії не передбачається", - повідомила прес-секретар Фріланд, передає "Ліга.net" з посиланням на канадське видання La Presse.

Христі Фріланд входить в список 13 канадців, які потрапили в березні 2014 року в чорний список Кремля в якості дій проти санкцій, введених Канадою після анексії Криму Росією.

Раніше повідомлялося, що на посаду міністра закордонних справ Канади призначена Христя Фріланд — політик українського походження.