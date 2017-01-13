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МЗС Канади категорично відповів на умови РФ щодо скасування санкцій

13 січня в 14:22

В Канаді не розглядають скасування санкцій проти Росії.

Канада Россия
У канадському МЗС заявили, що про скасування канадських санкцій проти РФ не може бути й мови
@inosmi.ru

У Міністерстві закордонних справ Канади заявили, що про скасування канадських санкцій проти РФ в обмін на зняття персональних санкцій РФ проти нового глави МЗС Канади Христі Фріланд не може бути й мови.

"Жодне скасування санкцій проти Росії не передбачається", - повідомила прес-секретар Фріланд, передає "Ліга.net" з посиланням на канадське видання La Presse.

Христі Фріланд входить в список 13 канадців, які потрапили в березні 2014 року в чорний список Кремля в якості дій проти санкцій, введених Канадою після анексії Криму Росією.

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Раніше повідомлялося, що на посаду міністра закордонних справ Канади призначена Христя Фріланд — політик українського походження.

За матеріалами: ЛІГА.net
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Теги санкції Росія МЗС Крим Україна Кремль
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