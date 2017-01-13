МЗС Канади категорично відповів на умови РФ щодо скасування санкцій

В Канаді не розглядають скасування санкцій проти Росії.
У Міністерстві закордонних справ Канади заявили, що про скасування канадських санкцій проти РФ в обмін на зняття персональних санкцій РФ проти нового глави МЗС Канади Христі Фріланд не може бути й мови.
"Жодне скасування санкцій проти Росії не передбачається", - повідомила прес-секретар Фріланд, передає "Ліга.net" з посиланням на канадське видання La Presse.
Христі Фріланд входить в список 13 канадців, які потрапили в березні 2014 року в чорний список Кремля в якості дій проти санкцій, введених Канадою після анексії Криму Росією.
Раніше повідомлялося, що на посаду міністра закордонних справ Канади призначена Христя Фріланд — політик українського походження.ЛІГА.net