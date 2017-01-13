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МВФ дасть Польщі кредит на 8,2 мільярда євро

13 січня в 23:59

Польща візьме позику як "запобіжний захід".

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МВФ дасть кредит Польщі
maxxyustas / Depositphotos
Керівництво Міжнародного валютного фонду прийняло рішення надати Польщі новий кредит строком на два роки на загальну суму 8,2 мільярда євро, повідомляє прес-служба МВФ.

"Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила сьогодні наступну угоду терміном на два роки для Польщі в рамках гнучкої кредитної лінії з обмеженим доступом, загальна сума якого еквівалентна 6,5 мільярдів SDR (розрахункової грошової одиниці МВФ), що за курсом становить близько 8,24 мільярдів євро, або 159% відсотків від квоти ", - наголошується в документі.

Водночас, у Фонді підкреслили, що польські власті висловили намір застосувати угоду Як запобіжний захід і не будуть повністю спиратися на гнучку кредитну лінію МВФ.

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Як повідомлялося, 18 листопада Місія МВФ відмовила Україні в черговому транші кредиту.

За матеріалами: Укрінформ
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