Топ Новини
<
>

Москва відреагувала на заяви США про відповідальність Росії за реалізацію Мінських угод

18 лютого в 12:44

Представнику Ради федерацій не сподобалися слова Пенса.

Москва Кремль РФ Россия
У Росії відреагували на заяви Пенса про відповідальність Москви за реалізацію "Мінська"
РИА Новости
У Росії розчаровані заявами віце-президента США Майка Пенса про відповідальність РФ за реалізацію Мінських домовленостей, заявив голова комітету Ради федерації РФ з міжнародних справ Костянтин Косачов.

"Розчарувала в цьому сенсі відтворена в виступі Майка Пенса позиція, згідно з якою виключну відповідальність за виконання Мінських угод по Україні продовжує нести Росія", - сказав Косачов сьогодні, 18 лютого, у Мюнхені.

Читайте також: США очікують дотримання Росією Мінських домовленостей

Раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати будуть робити все необхідне для того, щоб Росії несла відповідальність за виконання Мінських домовленостей, зокрема в деескалації ситуації в Донбасі.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги Росія США Україна Донбас
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.99
EUR 28.75
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...