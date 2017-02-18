Москва відреагувала на заяви США про відповідальність Росії за реалізацію Мінських угод

Представнику Ради федерацій не сподобалися слова Пенса.
"Розчарувала в цьому сенсі відтворена в виступі Майка Пенса позиція, згідно з якою виключну відповідальність за виконання Мінських угод по Україні продовжує нести Росія", - сказав Косачов сьогодні, 18 лютого, у Мюнхені.
Раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати будуть робити все необхідне для того, щоб Росії несла відповідальність за виконання Мінських домовленостей, зокрема в деескалації ситуації в Донбасі.Інтерфакс-Україна