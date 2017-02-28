Москва погрожує Україні відповіддю на блокаду ОРЛДО

Блокада Донбасу суперечить доповненню 1 до Мінських угодам, за яким Україна зобов'язана підтримувати ОРДЛО.

Представник Путіна в Мінську прямо загрожує Україні відповіддю на блокаду окупованих територій Единая Россия

Повноважний представник Росії в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації в ОРЛДО Борис Гризлов загрожує Україні заходами за блокаду вивезення продукції з окупованих територій.

"Сьогодні, напередодні чергової зустрічі Контактної групи, я закликаю Київ вжити негайних дієвих заходів щодо припинення транспортної та економічної блокади Донбасу", - сказав Гризлов журналістам.

За його словами, "ми спостерігаємо блокаду транспортного сполучення, яка розширюється". "Такі дії, фактично спрямовані на економічну і соціальну ізоляцію, неминуче ведуть до відповідних заходів", - сказав представник Кремля.

Гризлов нагадав, що примітка 1 до Мінських угод прямо вказує, що українська держава повинна надавати підтримку соціально-економічного розвитку Донбасу.

Нагадаємо, що Гризлов був призначений повноважним представником РФ у Тристоронній контактній групі указом президента РФ Володимира Путіна в грудні 2015 року.

Мінські угоди були підписані 12 лютого 2015 року за підсумками переговорів лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Документ передбачає припинення вогню, надання Донбасу особливого статусу і відновлення контролю українською армією за кордоном з Росією.Документ повинен був діяти до кінця 2015 року.