Поліські історики зауважують, що наслідки існування радянської імперії ще й досі відчутні.

Росія досі поводиться так, ніби вона СРСР. GlobalPost

Сьогодні виповнюється рівно 25 років тому Радянський Союз офіційно перестав існувати. 26 грудня 1991 року Рада Республік Верховної Радиухвалила декларацію про ліквідацію комуністичної імперії.

Втім, на думку польських експертів, Кремль досі поводиться так, ніби вона так і не зникла. Про це пише "Польське радіо", цитуючи директора Польського інституту міжнародних справ Славоміра Дембського. На його думку, анексія Криму і вторгнення в Донбас можна пояснити старими радянськими підходами Кремля, який намагається відбудувати свою міць.

"Російське суспільство захоплене ідеєю повернення чогось, що воно втратило", - підкреслив він.

У свою чергу, колишній євродепутат Павел Коваль, який нині працює в Інституті політичних досліджень Польської академії наук, додає, що в політиці Росії можна зауважити й інші риси, характерні для СРСР. Наприклад, вона продовжує ділити світ на сфери впливу.

"Росіяни весь час боряться, наприклад з Польщею, за збереження свого впливу у Центральній Європі", - зазначив Коваль.

Раніше видання Gazeta Wyborcza писала, що СРСР помер 25 років тому, але імперія знову переродилася. Досі більше половини росіян не погоджуються з тим, що СРСР занепав під тягарем власного маразму, неефективної економіки, закритості і великих витрат на армію. Як свідчать дані опитування "Левада Центру", це визнають лише 14% опитаних.

Тим часом, видання The Guardian писало, що колишній лідер Білорусі Станіслав Шушкевич не згоден з Путіним щодо "трагічності" розпаду СРСР. На його думку, це відкрило можливості перед пострадянськими країнами, однак російське імперіалістичне мислення стоїть їм на заваді.

Раніше видання The Economist писало, що Кремль зачарований СРСР через нездатність впоратися з сучасністю.