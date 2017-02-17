Московський патріарх вимагає від жителів Петербурга Ісаакіївський собор в знак примирення

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Ісаакіївський собор ніколи не належав Російської православної церкви. Тим не менш, Гундяєв називає це "поверненням".

Гундяєв хоче відібрати у мешканців Петербурга Ісаакіївський собор в знак примирення багатих з бідними Сайт РПЦ

Московський патріарххоче передачі Ісаакіївського собору Російської православної церкви у 2017 році.

"Передача Ісаакіївського собору Санкт-Петербурга в рік сторіччя революційних подій покликана стати символом примирення нашого народу", - сказав патріарх на засіданні Вищої церковної ради в Москві.

За його словами, колись руйнування храмів і масові вбивства віруючих "стали жахливою сторінкою національного поділу".

"Тепер світ навколо повернутих церков має стати уособленням злагоди і взаємного прощення "білих" з "червоними", віруючих з невіруючими, багатих з бідними", - сказав Гундяєв.

Інформація про передачу Ісаакіївського собору РПЦ з'явилася напиркінці минулого року, а 10 січня губернатор Петербурга Георгій Полтавченко заявив, що "питання вирішене". Згідно з розробленим планом-графіком, храм переходить у безоплатне користування РПЦ на 49 років.

Це рішення викликало серйозні протести як в музейному співтоваристві, так і серед жителів міста. 12 лютого близько 3 тисяч жителів міста вийшли на захист Ісаакіївського собору від зазіхань РПЦ.

Ісаакіївський собор побудований в 1818-1858 роках за проектом архітектора Огюста Монферрана. Собор ніколи не належав церкві.