Moody's оштрафовано майже на $ 900 мільйонів за неправдиві рейтинги

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Клієнтів спонукали купувати цінні папери. Саме такі папери були однією з причин краху на ринку нерухомості США і фінансової кризи 2008 року.

Moody's оштрафовані на $ 860 млн за неправдиві рейтинги в 2008 році

Міністерство юстиції США оштрафувало рейтингове агентство Moody's на суму понад $ 860 мільйонів за публікацію неправдивих рейтингів цінних паперів на ринку американської нерухомості у 2008 році.

Наголошується, що $ 437,5 мільйони підуть на рахунок міністерства юстиції США, а $ 426,3 мільйона - окремим штатам, передає DW.

Мін'юст США звинуватив агентство в тому, що вони надавали занадто високі рейтинги вкрай ризикованим цінним паперам, які частково підкріплювалися проблемними іпотечними кредитами. Таким чином клієнтів спонукали купувати цінні папери, про високі ризики яких вони не здогадувалися.

У Мін'юсті вважають, що саме такі цінні папери були однією з причин краху на ринку нерухомості США і фінансової кризи 2008 року.

Також підкреслюється, що Moody's не тільки сплатить штрафи, але й змушене визнати свою помилкову поведінку. Тому в майбутньому аналітики агентства повинні значно обережніше поводитися при визначенні рейтингів цінних паперів.

Раніше повідомлялося, що міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило кредитний рейтинг Туреччини до "сміттєвого" рівня Ba1.