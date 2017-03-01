Молдова відкликала свого посла з Росії

Кишинів не пояснив причини відкликання.

Думітру Брагіш відкликаний з РФ

Посол Молдови в Російській Федерації Думітру Брагіш був відкликаний зі своєї посади, про це заявила віце-міністр закордонних справ країни Даніела Морарь.

Причини рішення вона не повідомила.

Думітру Брагіш був призначений послом Молдови в РФ у 2015 році. За сумісництвом він був послом Молдови в Казахстані, Киргизії і Таджикистані.

З 1997 року Брагіш працював заступником міністра економіки і реформ. З 1999 по 2001 роки очолював уряд країни.

Раніше ппрем'єр-міністр Молдови Павло Філіп назвав "політичною риторикою" заяву президента країни Ігоря Додона про намір розірвати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.