Молдова відкликала свого посла з Росії

Кишинів не пояснив причини відкликання.
Причини рішення вона не повідомила.
Думітру Брагіш був призначений послом Молдови в РФ у 2015 році. За сумісництвом він був послом Молдови в Казахстані, Киргизії і Таджикистані.
З 1997 року Брагіш працював заступником міністра економіки і реформ. З 1999 по 2001 роки очолював уряд країни.
Раніше ппрем'єр-міністр Молдови Павло Філіп назвав "політичною риторикою" заяву президента країни Ігоря Додона про намір розірвати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.deschide.md