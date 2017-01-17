Молдова може анулювати Угоду про асоціацію з ЄС після парламентських виборів - Додон

Новий президент Молдови вважає, що Угода з ЄС не принесла країні жодних позитивних результатів.

Ігор Додон допускає розрив угоди про асоціацію країни з ЄС та виступає за співпрацю з ЄАЕС Ігор Додон / Twitter

Молдова може анулювати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом у разі перемоги соціалістів на майбутніх парламентських виборах, заявив президент Молдови Ігор Додон.

"Я неодноразово виступав проти підписання Угоди про асоціацію з ЄС. На мій погляд, ця Угода не принесла Молдові жодних позитивних результатів. Якщо після наступних парламентських виборів Партія соціалістів отримає більшість у законодавчому органі, я готовий підтримати ініціативу про анулювання асоціації з Євросоюзом", – цитує "Укрінформ" заяву молдавського президента на спільній конференції з президентом РФ Володимиром Путіним.

Додон також заявив, що виступив з ініціативою про підписання рамкового Меморандуму про співпрацю Молдови з ЄАЕС.

Раніше Молдова та Росія домовилися про відновлення торговельно-економічного співробітництва. За підсумками зустрічі віце-прем'єр-міністра Молдови, міністра економіки Октавіана Калмика з віце-прем'єром РФ Дмитром Рогозіним, РФ зобов'язалася надати Молдові 75 тисяч ліцензій для транспорту, який здійснює перевезення в Росію, а також 750 ліцензій на транзитні перевезення в країни Середньої Азії (Казахстан, Киргизстан та інші).

Раніше Ігор Додон заявляв, що не може розірвати Угоду про асоціацію Молдови з ЄС, оскільки у президента немає таких повноважень. Він також заявляв, що Молдова повинна використовувати європейський досвід для власного розвитку.