Могеріні засумнівалася в єдності американського істеблішменту в питанні санкцій проти Росії

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Глава європейської дипломатії зустрілася з американськими сенаторами і держсекретарем Тиллерсоном.

Могеріні обговорила з Тіллерсоном санкції проти РФ

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, яка перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні, заявила, що ЄС збереже єдність у питанні

Виступаючи в Атлантичній раді у п'ятницю, 10 лютого, Могеріні розповіла про свої зустрічі з американськими сенаторами, конгресменами та представниками адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема, з держсекретарем Рексом Тіллерсоном, передає УНІАН.

"Мої зустрічі були позитивними, і, зокрема, ми дійшли згоди, що санкції зберігатимуть силу до того часу, поки Мінські угоди повністю не виконані, але я не знаю, це стане консолідованою політикою", – заявила Могерини, давши зрозуміти, що її не було в овальному кабінеті під час телефонної розмови Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Глава європейської дипломатії вказала на важливість реалізації Мінських домовленостей для Європейського Союзу, і висловила надію, що американський парламент солідарний з ЄС.

"Я вірю, що це є важливим питанням не тільки для європейців. Я вважаю, що для Конгресу це також є важливим питанням. Я не знаю, чи будуть американці єдині в цьому питанні, але європейці будуть", – запевнила Могерини.

Дипломат підкреслила, що санкції є не самоціллю, а інструментом тиску на Росію для виконання Мінських домовленостей.

"Для нас результат не полягає у збереженні санкцій. Для нас результат – врегулювати конфлікт в Україні", - зазначила глава європейської дипломатії.

Могерини також розповіла про свою бесіду з Тіллерсоном, присвячену ситуації в Україні та імплементації "Мінська". Дипломати запевнили один одного в прихильності принципам міжнародного права й погодилися з необхідністю відновлення українського суверенітету на всій території країни, включаючи анексований Крим.

Раніше повідомлялося, що група сенаторів від обох партій хочуть прийняти закон, який не дозволить президенту Дональду Трампу зняти санкції з Росії в обхід Конгресу. Закон змусить Трампа затвердити зняття санкцій в Конгресі протягом 120 днів з моменту рішення президента.

Раніше сенатор Джон Маккейн публічно закликав президента Трампа розвіяти чутки про скасування санкцій проти Росії і попередив, що якщо ці чутки все ж справдяться, він з колегами має намір закріпити антиросійські санкції на законодавчому рівні.