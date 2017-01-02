Могеріні виділила Україну серед пріоритетів на 2017 рік

Могеріні визначила 12 пріоритетів у роботі європейського зовнішньополітичного відомства.

2016 став роком підтримки реформ та світу на східних кордонах ЄС, заявила Могерини

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки серед пріоритетів на 2017 виділила Україну, йдеться в повідомленні на сайті Федеріки Могеріні.

"Це був рік постійної роботи для підтримки реформ, економічного зростання, миру і стабільності на східних кордонах Союзу. У першу чергу в Україні, з великими спільними зусиллям щодо реформування країни, боротьби з корупцією і, звичайно ж, досягнення повної реалізації мінських домовленостей, припинення конфлікту на сході країни. Щодо України і Грузії ми зробили важливі кроки в напрямку лібералізації візового режиму. І триває робота з усіма нашими східними партнерами - Молдова, Білорусь, Вірменія і Азербайджан. Ми робимо це в повній відповідності з пріоритетами і політичним вибором кожної країни. Це партнерство для реформ, для наших громадян, а не партнерство "проти" когось- навпаки, це є важливим елементом в напрямку більшого регіонального співробітництва", - сказано в повідомленні.

Могеріні визначила 12 пріоритетів у роботі європейського зовнішньополітичного відомства. Крім України, серед пріоритетів Могеріні зазначені: глобальна стратегія зовнішньої політики ЄС; питання міграції та співпраця з Африкою; відповідь на тероризм і спільна робота заради майбутнього Сирії; безпека і оборона ЄС; партнерство з Колумбією, відносини між Палестиною та Ізраїлем; втілення угоди з Іраном; рух до ЄС Балканських країн; відновлення співпраці з Кубою; тісна співпраця з США; мирний процес в Афганістані.

Нещодавно журналісти CNN дізналися про

і обговорення зняття санкцій проти РФ.

Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявляла, що

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Могеріні також підтвердила, що ЄС має намір розширити санкції відносно Росії протягом наступних шести місяців у зв'язку з кризою в Україні. ЄС має намір продовжувати санкционную політику щодо РФ, поки не будуть здійснені Мінські угоди.