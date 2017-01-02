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Могеріні виділила Україну серед пріоритетів на 2017 рік

2 січня в 15:51

Могеріні визначила 12 пріоритетів у роботі європейського зовнішньополітичного відомства.

Федерика Могерини (Federica Mogherini)
2016 став роком підтримки реформ та світу на східних кордонах ЄС, заявила Могерини
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки серед пріоритетів на 2017 виділила Україну, йдеться в повідомленні на сайті Федеріки Могеріні.

"Це був рік постійної роботи для підтримки реформ, економічного зростання, миру і стабільності на східних кордонах Союзу. У першу чергу в Україні, з великими спільними зусиллям щодо реформування країни, боротьби з корупцією і, звичайно ж, досягнення повної реалізації мінських домовленостей, припинення конфлікту на сході країни. Щодо України і Грузії ми зробили важливі кроки в напрямку лібералізації візового режиму. І триває робота з усіма нашими східними партнерами - Молдова, Білорусь, Вірменія і Азербайджан. Ми робимо це в повній відповідності з пріоритетами і політичним вибором кожної країни. Це партнерство для реформ, для наших громадян, а не партнерство "проти" когось- навпаки, це є важливим елементом в напрямку більшого регіонального співробітництва", - сказано в повідомленні.

Могеріні визначила 12 пріоритетів у роботі європейського зовнішньополітичного відомства. Крім України, серед пріоритетів Могеріні зазначені: глобальна стратегія зовнішньої політики ЄС; питання міграції та співпраця з Африкою; відповідь на тероризм і спільна робота заради майбутнього Сирії; безпека і оборона ЄС; партнерство з Колумбією, відносини між Палестиною та Ізраїлем; втілення угоди з Іраном; рух до ЄС Балканських країн; відновлення співпраці з Кубою; тісна співпраця з США; мирний процес в Афганістані.

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Нещодавно журналісти CNN дізналися про поїздку радника Трампа до Москви і обговорення зняття санкцій проти РФ. Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявляла, що Трамп не вплине на політику ЄС антиросійським санкційМогеріні також підтвердила, що ЄС має намір розширити санкції відносно Росії протягом наступних шести місяців у зв'язку з кризою в Україні. ЄС має намір продовжувати санкционную політику щодо РФ, поки не будуть здійснені Мінські угоди.

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Теги Могеріні Україна реформи Сирія
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