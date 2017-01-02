Могеріні виділила Україну серед пріоритетів на 2017 рік

Могеріні визначила 12 пріоритетів у роботі європейського зовнішньополітичного відомства.
"Це був рік постійної роботи для підтримки реформ, економічного зростання, миру і стабільності на східних кордонах Союзу. У першу чергу в Україні, з великими спільними зусиллям щодо реформування країни, боротьби з корупцією і, звичайно ж, досягнення повної реалізації мінських домовленостей, припинення конфлікту на сході країни. Щодо України і Грузії ми зробили важливі кроки в напрямку лібералізації візового режиму. І триває робота з усіма нашими східними партнерами - Молдова, Білорусь, Вірменія і Азербайджан. Ми робимо це в повній відповідності з пріоритетами і політичним вибором кожної країни. Це партнерство для реформ, для наших громадян, а не партнерство "проти" когось- навпаки, це є важливим елементом в напрямку більшого регіонального співробітництва", - сказано в повідомленні.
Могеріні визначила 12 пріоритетів у роботі європейського зовнішньополітичного відомства. Крім України, серед пріоритетів Могеріні зазначені: глобальна стратегія зовнішньої політики ЄС; питання міграції та співпраця з Африкою; відповідь на тероризм і спільна робота заради майбутнього Сирії; безпека і оборона ЄС; партнерство з Колумбією, відносини між Палестиною та Ізраїлем; втілення угоди з Іраном; рух до ЄС Балканських країн; відновлення співпраці з Кубою; тісна співпраця з США; мирний процес в Афганістані.Нещодавно журналісти CNN дізналися про поїздку радника Трампа до Москви і обговорення зняття санкцій проти РФ. Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявляла, що Трамп не вплине на політику ЄС антиросійським санкцій. Могеріні також підтвердила, що ЄС має намір розширити санкції відносно Росії протягом наступних шести місяців у зв'язку з кризою в Україні. ЄС має намір продовжувати санкционную політику щодо РФ, поки не будуть здійснені Мінські угоди.