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Могеріні стурбована можливістю втрати світового лідерства США

15 лютого в 12:17

Представник ЄС також зазначила назріваючі проблеми між Європою і США.

Федерика Могерини (Federica Mogherini)
Фредеріка Могеріні передбачає втрату глобального лідерства Сполученими Штатами
Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні висловила свою стурбованість з приводу можливої втрати глобального лідерства сполученими Штатами. Зараз США поляризовані і розділені, як ніколи раніше, відзначає Могеріні в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt.

Представник ЄС також зазначила, що проблеми в Сполучених Штатах можуть вилитися в дестабілізацію в світі. Крім того, Могеріні побоюється, що незабаром між Євросоюзом і США може виникнути багато конфліктних ситуацій, що не піде на користь трансатлантичному партнерству.

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Раніше повідомлялося, що Федеріка Могеріні відвідала з офіційним візитом США. Під час свого брифінгу у Вашингтоні, вона заявила, що ЄС збереже єдність в питанні санкцій проти Росії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Могеріні США Європа союз Євросоюз
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