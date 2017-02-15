Могеріні стурбована можливістю втрати світового лідерства США

Представник ЄС також зазначила назріваючі проблеми між Європою і США.
Фредеріка Могеріні передбачає втрату глобального лідерства Сполученими Штатами
Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні
висловила свою стурбованість з приводу можливої втрати глобального лідерства сполученими Штатами. Зараз США поляризовані і розділені, як ніколи раніше, відзначає Могеріні в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt
.
Представник ЄС також зазначила, що проблеми в Сполучених Штатах можуть вилитися в дестабілізацію в світі. Крім того, Могеріні побоюється, що незабаром між Євросоюзом і США може виникнути багато конфліктних ситуацій, що не піде на користь трансатлантичному партнерству.
Раніше повідомлялося, що Федеріка Могеріні відвідала з офіційним візитом США. Під час свого брифінгу у Вашингтоні, вона заявила, що ЄС збереже єдність в питанні санкцій проти Росії
.
За матеріалами:
DT.UA