Могеріні привітала угоду про перемир'я в Сирії

Припинення військових дій може відкрити шлях до відновлення внутрішньосирійських переговорів під егідою ООН.
"Важливо, насамперед, щоб вона могло бути в повній мірі реалізована всіма сторонами конфлікту", - йдеться в комюніке, поширеному в п'ятницю ввечері в Брюсселі.
У той же час, вона висловила стурбованість у зв'язку з триваючими повітряними ударами і бойовими діями в районі Ваді Барада і підкреслила, що реалізація повністю припинення бойових дій може відкрити шлях до безперешкодного доступу гуманітарної допомоги нужденним по всій країні, а також до відновлення внутрішньосирійських переговорів під егідою ООН, в межах, встановлених Радою Безпеки ООН.
У зв'язку з цим, зазначила глава дипломатії ЄС, у Євросоюзі будуть раді будь-яким проміжним кроків за сприяння інших міжнародних гравців, таких як оголошена зустріч в Астані за умови її повної відкритості та спрямованості на підготовку плідної і конструктивної відновлення внутрішньосирійських переговорів у Женеві під егідою ООН.
Могеріні поінформувала, що вже мала розмову на цю тему з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу і спецпосланцем ООН Стаффаном де Мистурой.
"Ми проведемо в Брюсселі в середині січня раунд двосторонніх переговорів, щоб знайти спільну мову з постконфліктного ситуації в Сирії, а також за примирення і відновлення при повній координації та підтримки переговорів, які будуть проходити в Женеві в лютому", - заявила глава європейської дипломатії.
Крім того, повідомляється в комюніке, ЄС проведе конференцію в Брюсселі з виконання домовленостей минулорічної лондонській конференції з Сирії.
Як повідомлялося раніше, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.
Режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.
Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".Интерфакс