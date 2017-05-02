Місія Канади, Британії та України здійснить спостережний політ над територією Росії

Політ пройде зі згоди російської сторони.
Голова російського національного Центру по зменшенню ядерної небезпеки зазначив, що фахівці на борту літака спостереження будуть контролювати суворе дотримання узгоджених параметрів польоту. Виліт буде здійснюватися на канадському літаку спостереження C-130J.перевірила військову діяльність Росії в Ростовській області. Інспектори виявили факт формування в області, що прилягає до державного кордону України, мотострілецької дивізії чисельністю 10,5 тисяч осіб. Також були виявлені скупчення артилерійських систем різних типів в районі Новочеркаська.
Відповідно до Віденського документа, у інспекторів є 14 діб на обробку отриманої інформації, яка через офіційні канали надійде до всіх країн ОБСЄ, в тому числі до Росії.
Віденський документ - це одна з фундаментальних угод часів Холодної війни, яка встановлює правила проведення перевірок, повідомлення про військову активність, а також прозорість в проведенні військових навчань. Цей документ базується на принципах, які були досягнуті в 1975 році в межах ОБСЄ.
Нинішні правила зобов'язують Росію і НАТО обмінюватися графіками всіх навчань, надавати повну інформацію про переміщення військ і запрошувати спостерігачів від усіх країн ОБСЄ на навчання, в яких задіяні понад 13 тисяч солдатів.Інтерфакс-Україна