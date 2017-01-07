Мішель Обама попрощалася: "Сподіваюсь, ви мною пишалися"

Перша леді виступила з останньою промовою, в якій говорила про освіту і американську молодь.
Говорячи про важливість якісної і доступної освіти, яка відкриєва широкі можливості, вона звернулася до американської молоді.
"Я хочу, щоб наші молоді люди знали, що вони мають значення. Тож не бійтесь. Будьте зосередженими, будьте наполегливими. Але не бійтесь. Ви маєте право на хорошу освіту. А я буду вас підтримувати все своє життя", - сказала Мішель Обама.
Вона також подякувала присутнім працівникам освіти "за все, що ви зробили для дітей і для країни". В кінці промови вона, стримуючи сльози, підсумувала: "Бути вашою першою леді - це найбільша честь в моєму житті. Сподіваюся, ви пишалися мною".
Нагадаємо, що 20 січня відбудеться інавгурація Дональда Трампа. Барак Обама остаточно передасть владу своєму наступнику. А свою прощальну промову він проголосить 10 січня.
DT.UA