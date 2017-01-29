Місцезнаходження Клиха невідомо протягом трьох тижнів – адвокат

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Українського політв'язня етапували з Грозного до Челябінська.

Про Клиха нічого не відомо

Місцезнаходження українського політв'язня Станіслава Клиха , засудженого в Росії, невідомо протягом трьох тижнів, про це повідомив адвокат Ілля Новіков, передає Hromadske

"Його хворого повезли з Грозного до Челябінська. У нас немає інформації, де він знаходиться. Стан Стаса Клиха нас зараз дуже сильно турбує, тому що у нього великі проблеми зі здоров'ям, фізичним і психічним", - повідомив адвокат.

За його словами, інформацію про Клихе не вдається отримати через особливості умов етапування в Росії.

"У Росії діє така умова етапування, що ніхто не зобов'язаний повідомляти ані сім'ї, ані адвокату, де знаходиться людина. Вже коли він прибуде, то ми дізнаємося постфактум", - сказав Новіков.

Як повідомлялося, 26 жовтня Верховний суд Росії визнав законним вирок, раніше винесений російським правосуддям українським громадянам Миколі Карпюку і Станіславу Клиху, засуджених до 22,5 і 20 років позбавлення волі за нібито участь у війні проти РФ в ході Першої чеченської війни.

Обоє не визнали свою провину і заявляють, що були незаконно затримані, а визнання російські слідчі отримали від них тортурами. Микола Карпюк говорив про тортури в російському СІЗО електричним струмом, голки під нігті і заборону спати цілодобово.

Наприкінці листопада Карпюк і Клих направили звернення про переведення їх в Україну. Заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов повідомляв про те, що міністерство незабаром надішле відповідний запит в Росію. За його словами, розпочато процедуру повернення Карпюка і Клиха відповідно до Конвенції про передачу засуджених осіб.