Минулого року з Німеччини депортували 80 тисяч мігрантів

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З 700 тисяч запитів на надання притулку майже половина не була задоволена.

У 2016 році з Німеччини вислали рекордну кількість мігрантів Эксперт online

У 2016 роцірекордну кількість іноземних прохачів, повідомив очільник відомства федерального канцлера, координатор у справах біженців Німеччини Петер Альтмайер. За словами Альтмайера, мова в першу чергу йде про тих, хто представляє небезпеку внутрішній безпеці країни – злочинців і правопорушників.

З 700 тисяч запитів на надання притулку, поданих у 2016 році, близько 300 тисяч не були задоволені. При цьому з Німеччини було депортовано 80 тисяч мігрантів.

"Це рекорд і ця кількість буде далі рости", - зазначив Петер Альтмайер.

За його словами, в Афганістані є міста і регіони, де вислані з Німеччини кандидати в біженці зможуть жити в безпеці.

Іншої думки дотримується уповноважена з прав людини в уряді ФРН Бербель Кофлер. За словами чиновниці, Афганістан не є однорідною країною – ситуація там різниться від регіону до регіону, хоча хорошою її ніде назвати не можна. Саме тому, за її словами, депортацію біженців назад в Афганістан слід припинити.

Правозахисна організація Pro Asyl назвала заяву Альтмайера про безпечні місцях в Афганістані цинічною. А керівник організації Гюнтер Буркхардт закликав федеральні землі не брати участь у підготовці до відправлення афганських біженців на батьківщину.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія пригрозила штрафами країнам ЄС за неприйняття біженців. Віце-президент Єврокомісії Франц Тиммерманс розкритикував країни ЄС за невиконання взятих обов'язків щодо розподілу біженців.

Нагадаємо, що голова фракції СДПН у Бундестазі заявив, що Європейський Союз має "повернути собі контроль над міграційними процесами". На думку політика, Туніс і Марокко повинні перетворитися з країн-транзитерів мігрантів в країни, що їх приймають, подібно до Туреччини.