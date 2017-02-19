Минулого року з Німеччини депортували 80 тисяч мігрантів

З 700 тисяч запитів на надання притулку майже половина не була задоволена.
З 700 тисяч запитів на надання притулку, поданих у 2016 році, близько 300 тисяч не були задоволені. При цьому з Німеччини було депортовано 80 тисяч мігрантів.
"Це рекорд і ця кількість буде далі рости", - зазначив Петер Альтмайер.
За його словами, в Афганістані є міста і регіони, де вислані з Німеччини кандидати в біженці зможуть жити в безпеці.
Іншої думки дотримується уповноважена з прав людини в уряді ФРН Бербель Кофлер. За словами чиновниці, Афганістан не є однорідною країною – ситуація там різниться від регіону до регіону, хоча хорошою її ніде назвати не можна. Саме тому, за її словами, депортацію біженців назад в Афганістан слід припинити.
Правозахисна організація Pro Asyl назвала заяву Альтмайера про безпечні місцях в Афганістані цинічною. А керівник організації Гюнтер Буркхардт закликав федеральні землі не брати участь у підготовці до відправлення афганських біженців на батьківщину.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія пригрозила штрафами країнам ЄС за неприйняття біженців. Віце-президент Єврокомісії Франц Тиммерманс розкритикував країни ЄС за невиконання взятих обов'язків щодо розподілу біженців.
Нагадаємо, що голова фракції СДПН у Бундестазі заявив, що Європейський Союз має "повернути собі контроль над міграційними процесами". На думку політика, Туніс і Марокко повинні перетворитися з країн-транзитерів мігрантів в країни, що їх приймають, подібно до Туреччини.Deutsche Welle (Русская редакция)