Минулий рік може стати найтеплішим за всю історію спостережень

2016 рік побив рекорд 2015-ого.

2016 рік був рекордно спекотним opogode.ua

Глобальні температури перевищили у минулому році показники 2015 року на 0,07 градуси за Цельсієм, показавши новий рекорд, такі дані досліджень НАСА і британського Метеорологічного управління.

Хоча ці цифри знаходяться на межі статистичної похибки, НАСА вказує, що за останні роки температурні рекорди були побиті тричі. На думку вчених, певну роль зіграв феномен Ель-Ніньо, але основним чинником стали викиди парникових газів в атмосферу. Британське метеоуправління вважає, що Ель-Ніньо додав 0,2 градуса до середньої температурі минулого року, повідомляє російська служба Бі-бі-сі.

Інші фактори також впливали на зростання температур в 2016 році, в тому числі незвично тепла погода у Арктиці.

Вчені вважають, що 2017 рік навряд чи стане найтеплішим за всю історію спостережень, але майже напевно увійде в число п'яти найбільш теплих років.

Як повідомлялося, вчені знову піддали сумніву уповільнення глобального потепління. На думку дослідників, висновок про уповільнення глобального потепління зроблений через недооцінку зміни температури води у світовому океані.