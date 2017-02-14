Міноборони РФ закупить 20 тисяч медалей для нагородження військового контингенту в Сирії

Більша частина нагород буде виділена "учасникам бойових дій у Сирії".
На купівлю нагород планується витратити близько 45 млн рублів, свідчать дані сайту держзакупівель.
При цьому 20 тисяч медалей отримають "учасники військової операції в Сирії", 50 медалей отримають російські військовослужбовці "за визволення Пальміри" і ще 50 – "за розмінування Пальміри".
Минулого року Міноборони РФ також проводило тендер на закупівлю нагород для російських військових, які воюють в Сирії. В рамках тендеру потрібно було виготовити 10,3 тисячі медалей.
Раніше командувач північним флотом РФ Микола Євменов похвалився тим, що палубна авіація авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" розбомбила в Сирії більше однієї тисячі "об'єктів терористів".
При цьому видання Bild зазначало, що 80% російських авіаударів у Сирії припали не на штаби бойовиків "Ісламської держави", а на мирне населення, сили опозиції і "інші цілі".Новая Газета