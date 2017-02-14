Міноборони РФ закупить 20 тисяч медалей для нагородження військового контингенту в Сирії

Більша частина нагород буде виділена "учасникам бойових дій у Сирії".

Російських військових нагородять за військову операцію в Сирії ТАСС

Міністерство оборони російської Федерації оголосило тендер на закупівлю військових нагород для військовослужбовців, які воювали. Зокрема, планується закупити понад 20 тисяч медалей.

На купівлю нагород планується витратити близько 45 млн рублів, свідчать дані сайту держзакупівель.

При цьому 20 тисяч медалей отримають "учасники військової операції в Сирії", 50 медалей отримають російські військовослужбовці "за визволення Пальміри" і ще 50 – "за розмінування Пальміри".

Минулого року Міноборони РФ також проводило тендер на закупівлю нагород для російських військових, які воюють в Сирії. В рамках тендеру потрібно було виготовити 10,3 тисячі медалей.

Раніше командувач північним флотом РФ Микола Євменов похвалився тим, що палубна авіація авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" розбомбила в Сирії більше однієї тисячі "об'єктів терористів".

При цьому видання Bild зазначало, що 80% російських авіаударів у Сирії припали не на штаби бойовиків "Ісламської держави", а на мирне населення, сили опозиції і "інші цілі".