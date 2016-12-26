Міністри фінансів Єврозони відновлять переговори з Грецією щодо зниження боргового навантаження

Міністри фінансів Єврозони отримали запевнення від Афін в прихильності узгодженій раніше економічній програмі.

У Греції з'явився шанс трохи знизити держборг European Parliament / Flickr

Міністри фінансів країн Єврозони висловили готовність відновити переговори про перші кроки по зниженню боргового навантаження Греції. Такі переговори можуть продовжитися в січні, оскільки Єврогрупа міністрів фінансів вже отримала запевнення від Афін в прихильності узгодженій раніше економічній програмі.

"Радий повідомити, що ми зняли перепони щодо процедури прийняття рішень по короткостроковим заходам щодо боргу", - йдеться в заяві Йєруна Дейсселблума, глави Єврогрупи, що об'єднує міністрів фінансів єврозони.

Напруженість в цьому питанні через рішення грецького уряду здійснити одноразову виплату пенсіонерам у розмірі від 300 до 800 євро, про це кроці кредитори поінформовані не були. Крім того, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас також запропонував знизити ПДВ для мешканців низки островів Егейського моря, які постраждали від припливу мігрантів.

У зв'язку з цим Єврогрупа призупинила переговори, хоча раніше заявляла про готовність до заходів щодо скорочення держборгу Греції, які були узгоджені на початку грудня.

За оцінками ЄС, у разі реалізації даних заходів і подальших реформ загальний борг Греції до 2060 році може скоротитися на 20% до ВВП. На даний момент борги Греції становлять 315 мільярдів євро, або 180% ВВП.

У середині 2015 року країни ЄС виділили Греції третю програму допомоги в розмірі 86 мільярдів євро. У травні 2016 року міністри фінансів погодилися на короткий час звільнити Афіни від сплати відсотків.

Раніше в жовтні ESM схвалив перерахування Греції чергового траншу кредиту у розмірі 2,8 мільярда євро. Рада директорів фонду прийняла це рішення на підставі того, що Афіни демонструють прогрес у проведенні необхідних реформ.