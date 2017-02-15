Міністр оборони США повідомив про міцну підтримку НАТО в адміністрації Трампа

При цьому Меттіс нагадав, що країни повинні виконувати свої зобов'язання щодо фінансування оборони.

Джеймс Меттіс повідомив про підтримку НАТО в адміністрації Трампа

Міністр оборони США Джеймс Меттіс під час свого візиту в штаб-квартиру НАТО заявив, що в адміністрації Трампа існує міцна підтримка НАТО. При цьому Меттіс додав, що НАТО є основою трансатлантичного співробітництва, пише BBC

Заяви міністра сталися на тлі критичних висловлювань Дональда Трампа щодо доцільності НАТО. Мэттис висловився про підтримку американською адміністрацією Альянсу, проте нагадав про зобов'язання країн витрачати на оборону більше 2% ВВП на рік. Американський міністр вважає, що кожна країна повинна взяти участь в обороні цінностей свободи, залежно від її можливостей.