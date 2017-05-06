Міністр оборони США підтвердив підтримку цілісності і незалежності України

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Про це він сказав в телефонній розмові з польським колегою.

Меттіс підтримав незалежність і цілісність України. Wikimedia commons

Міністр оборониДжеймс Меттіс обговорив з польським голову міноборони Антоні Мацерєвичем ситуацію з безпекою на східному фланзі НАТО, в який входять Польща, країни Балтії і Румінія.

"Міністр оборони США підтвердив свою підтримку незалежності і цілісності України", - повідомляють у польському Міноборони.

Меттіс також відзначив хороший рівень співпраці США з Польщею і висловив підтримку для витрат Польщі на оборону на рівні 2% від ВВП країни. У цьому контексті під час розмови обговорено питання купівлі Польщею американських ракет системи "Patriot".

Нагадаємо, що нещодавно президент Дональд Трамп підписав проект бюджету США з 560 мільйонами доларів для України. У цілому витрати на оборону і безпеку складуть 648,8 мільярдів, на енергетику виділено 38,8 мільярдів доларів.