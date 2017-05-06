Міністр оборони США підтвердив підтримку цілісності і незалежності України

Про це він сказав в телефонній розмові з польським колегою.
"Міністр оборони США підтвердив свою підтримку незалежності і цілісності України", - повідомляють у польському Міноборони.
Меттіс також відзначив хороший рівень співпраці США з Польщею і висловив підтримку для витрат Польщі на оборону на рівні 2% від ВВП країни. У цьому контексті під час розмови обговорено питання купівлі Польщею американських ракет системи "Patriot".
Нагадаємо, що нещодавно президент Дональд Трамп підписав проект бюджету США з 560 мільйонами доларів для України. У цілому витрати на оборону і безпеку складуть 648,8 мільярдів, на енергетику виділено 38,8 мільярдів доларів.DT.UA