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Міністр оборони США підтвердив підтримку цілісності і незалежності України

6 травня в 14:57

Про це він сказав в телефонній розмові з польським колегою.

Джеймс Маттис
Меттіс підтримав незалежність і цілісність України.
Wikimedia commons
 Міністр оборони США Джеймс Меттіс обговорив з польським голову міноборони Антоні Мацерєвичем ситуацію з безпекою на східному фланзі НАТО, в який входять Польща, країни Балтії і Румінія.

"Міністр оборони США підтвердив свою підтримку незалежності і цілісності України", - повідомляють у польському Міноборони.

Меттіс також відзначив хороший рівень співпраці США з Польщею і висловив підтримку для витрат Польщі на оборону на рівні 2% від ВВП країни. У цьому контексті під час розмови обговорено питання купівлі Польщею американських ракет системи "Patriot".

Нагадаємо, що нещодавно президент Дональд Трамп підписав проект бюджету США з 560 мільйонами доларів для України. У цілому витрати на оборону і безпеку складуть 648,8 мільярдів, на енергетику виділено 38,8 мільярдів доларів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Польща США Міноборони Україна
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