Міністр оборони Франції заявив про необхідність реакції НАТО на розміщення РФ нових крилатих ракет

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Мова може йти про розміщення і випробування крилатих ракет, можливо, здатних нести ядерну зброю.

НАТО, швидше за все, відреагує на російські ракети современное-вооружение.рф

В НАТО повинні швидко відреагувати на можливе розміщення Росією нових крилатих ракет. "Важливо якомога швидше відреагувати на цю небезпеку", - заявив у п'ятницю, 17 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки глава міністерства оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Так він відповів на прохання прокоментувати інформацію ЗМІ про те, що російські військові розгорнули повністю боєздатний підрозділ, оснащений крилатими ракетами наземного базування класу "земля - земля", в порушення російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), пише ТАСС.

За словами глави французького військового відомства, мова може йти про "розміщення та випробування крилатих ракет, можливо, здатних нести ядерну зброю". "Звичайно, необхідно дотримуватися цей договір і реагувати на такі дії", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що Росія розгорнула нову крилату ракету, незважаючи на заяви США про те, що це є порушенням договору про контроль над озброєнням між двома країнами. Договір забороняє США і Росії розгортати наземні ракетні комплекси середньої дальності.

Раніше повідомлялося, що Кремль звинуватив Білий Дім в нав'язуванні "нової гонки озброєнь". За словами представника МЗС РФ, розгортання Вашингтоном озброєння в Європі несе "потужний руйнівний потенціал для всієї архітектури європейської безпеки".