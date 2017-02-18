Міністр оборони Франції заявив про необхідність реакції НАТО на розміщення РФ нових крилатих ракет

Мова може йти про розміщення і випробування крилатих ракет, можливо, здатних нести ядерну зброю.
Так він відповів на прохання прокоментувати інформацію ЗМІ про те, що російські військові розгорнули повністю боєздатний підрозділ, оснащений крилатими ракетами наземного базування класу "земля - земля", в порушення російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), пише ТАСС.
За словами глави французького військового відомства, мова може йти про "розміщення та випробування крилатих ракет, можливо, здатних нести ядерну зброю". "Звичайно, необхідно дотримуватися цей договір і реагувати на такі дії", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що Росія розгорнула нову крилату ракету, незважаючи на заяви США про те, що це є порушенням договору про контроль над озброєнням між двома країнами. Договір забороняє США і Росії розгортати наземні ракетні комплекси середньої дальності.
Раніше повідомлялося, що Кремль звинуватив Білий Дім в нав'язуванні "нової гонки озброєнь". За словами представника МЗС РФ, розгортання Вашингтоном озброєння в Європі несе "потужний руйнівний потенціал для всієї архітектури європейської безпеки".ТАСС