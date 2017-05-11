Міністр фінансів Німеччини пропонує створити парламент єврозони

Шойбле закликає посилити інтеграцію єврозони.

Шойбле закликав до більшої інтеграції країн єврозони

Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле заявив про необхідність поглиблювати інтеграцію країн. Одним з варіантів поглиблення такого співробітництва Шойбле бачить створення парламенту єврозони, пише Reuters

За словами Шойбле, в такому парламенті можуть брати участь депутати Європарламенту тих зон, які входять у єврозону. Такі думки міністр висловив у відповідь на ідеї новообраного французького президента Еммануеля Макрона, який хоче реформувати фінансову систему Євросоюзу. Шойбле вважає ці думки правильними, але нереалістичними через те, що деякі країни ЄС на них не підуть, а для реалізації програми Макрона знадобиться консенсус всіх країн.

Раніше повідомлялося, що Еммануель Макрон розповів, що. За словами Макрона, Євросоюз є важливою складовою глобалізованої Франції, проте його необхідно реформувати.