Міністерство імміграції Канади очолив виходець із Сомалі

40-річний міністр вже прийняв присягу в резиденції генерал-губернатора Канади.
Разом з кількома іншими новими чиновниками, 10 січня Хусен прийняв присягу в резиденції генерал-губернатора, повідомляє "Укрінформ".
Хусен змінив на цьому посту 65-річного Джона Маккалума, якому було запропоновано очолити дипломатичну місію Канади в Китаї.
Новопризначений міністр народився в Сомалі, проте в 16 років отримав статус біженця в Канаді, де організував власну юридичну практику і в кінці 2015-ого року був обраний до федерального парламенту від округу в Торонто.
Нагадаємо, що міністром закордонних справ Канади стала Христя Фріланд, у якій українські етнічні корені.Укрінформ