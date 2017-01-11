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Міністерство імміграції Канади очолив виходець із Сомалі

11 січня в 05:05

40-річний міністр вже прийняв присягу в резиденції генерал-губернатора Канади.

министр
Колишній біженець став міністром біженцям
Укрінформ
Міністром імміграції, громадянства та біженців Канади став 40-річний Ахмед Хусен, сам у минулому біженець, який згодом став першим канадським депутатом сомалійського походження.

Разом з кількома іншими новими чиновниками, 10 січня Хусен прийняв присягу в резиденції генерал-губернатора, повідомляє "Укрінформ".

Хусен змінив на цьому посту 65-річного Джона Маккалума, якому було запропоновано очолити дипломатичну місію Канади в Китаї.

Новопризначений міністр народився в Сомалі, проте в 16 років отримав статус біженця в Канаді, де організував власну юридичну практику і в кінці 2015-ого року був обраний до федерального парламенту від округу в Торонто.

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Нагадаємо, що міністром закордонних справ Канади стала Христя Фріланд, у якій українські етнічні корені.

За матеріалами: Укрінформ
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