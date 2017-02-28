Мей підштовхує Шотландію до нового референдуму – уряд Шотландії

Нікола Старджен закликала змінити курс Великобританії "поки не пізно".

Нікола Старджен вважає, що уряд сам створює перспективи для нового референдуму scotlandnow.dailyrecord.co.uk

Перший міністр Шотландії Нікола Старджен заявила, що непоступливість прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей в питанні виходу країни з Євросоюзу. Старджен вважає, що Brexit істотно змінив громадську думку в регіоні, повідомляє Reuters

Глава уряду Шотландії відзначає, що посилення сепаратистських настроїв в Шотландії це не вина місцевого уряду, а результат непоступливості кабінету Мей. Старджен закликала прем'єр-міністра змінити курс уряду "поки не пізно".

Раніше повідомлялося, щопро доцільність запуску процедури виходу Великобританії зі складу Євросоюзу. Голосування має перевірити, наскільки прислухаються в Лондоні до побажань шотландців.

На початку січня зазначалося, що майже 62% шотландців не підтримують ідею проведення нового референдуму про незалежність від Великобританії в цьому році.