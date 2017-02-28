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Мей підштовхує Шотландію до нового референдуму – уряд Шотландії

28 лютого в 10:42

Нікола Старджен закликала змінити курс Великобританії "поки не пізно".

Никола Фергюсон Старджен
Нікола Старджен вважає, що уряд сам створює перспективи для нового референдуму
scotlandnow.dailyrecord.co.uk
Перший міністр Шотландії Нікола Старджен заявила, що непоступливість прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей в питанні виходу країни з Євросоюзу. Старджен вважає, що Brexit істотно змінив громадську думку в регіоні, повідомляє Reuters.

Глава уряду Шотландії відзначає, що посилення сепаратистських настроїв в Шотландії це не вина місцевого уряду, а результат непоступливості кабінету Мей. Старджен закликала прем'єр-міністра змінити курс уряду "поки не пізно".

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Раніше повідомлялося, що Парламент Шотландії провів "символічне" голосуванняпро доцільність запуску процедури виходу Великобританії зі складу Євросоюзу. Голосування має перевірити, наскільки прислухаються в Лондоні до побажань шотландців.

На початку січня зазначалося, що майже 62% шотландців не підтримують ідею проведення нового референдуму про незалежність від Великобританії в цьому році.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Шотландія уряд Мей референдум
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