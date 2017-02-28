Мей підштовхує Шотландію до нового референдуму – уряд Шотландії

Нікола Старджен закликала змінити курс Великобританії "поки не пізно".
Глава уряду Шотландії відзначає, що посилення сепаратистських настроїв в Шотландії це не вина місцевого уряду, а результат непоступливості кабінету Мей. Старджен закликала прем'єр-міністра змінити курс уряду "поки не пізно".Парламент Шотландії провів "символічне" голосуванняпро доцільність запуску процедури виходу Великобританії зі складу Євросоюзу. Голосування має перевірити, наскільки прислухаються в Лондоні до побажань шотландців.
На початку січня зазначалося, що майже 62% шотландців не підтримують ідею проведення нового референдуму про незалежність від Великобританії в цьому році.DT.UA