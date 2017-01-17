Меркель заявила про здатність Європи визначати власну долю у відповідь на критику Трампа

У Німеччині заяви обраного президента США вважають вкрай суперечливими.

Меркель прокоментувала гучну заяву Трампа про розвал ЄС © European Council

Країни Європи здатні самостійно визначати свою долю, заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, відповідаючи на запитання журналістів про нові резонансні заяви обраного президента СШАз критикою ЄС і НАТО.

За її словами, щоб робити якісь серйозні висновки про відносини Німеччини з новою адміністрацією у Вашингтоні, слід спочатку дочекатися, коли новий президент стане до виконання своїх обов'язків.

"Я думаю, що доля європейців в наших власних руках", - цитує слова Меркель російська редакція Deutsche Welle.

У свою чергу представник МЗС ФРН Мартін Шефер назвав заяви Трампа "м'яко кажучи, суперечливими". У німецькому дипломатичному відомстві, при цьому, переконані, що всерйоз сприймати кожну заяву Трампа в інтерв'ю або його Twitter було б помилкою.

Відповідаючи на питання про критику Трампом НАТО, як застарілої та непридатної до боротьби з тероризмом організації, керівник прес-служби міністерства оборони ФРН Йенс Флосдорф заявив, що значення НАТО в останні роки швидше зросло, в тому числі – і в боротьбі з ІД.

Щодо питання про нерівний внесок країн Альянсу в його оборону, в оборонному відомстві зазначили, що необхідність збільшення частки Німеччини була зрозуміла ще до виборів в США.

Флосдорф також нагадав, що після терактів 11 вересня 2001 року, Німеччина не вагаючись виконала союзницькі зобов'язання перед США в рамках НАТО.

Раніше Дональд Трамп заявив, що інші країни ЄС послідують прикладу Великобританії і покинуть союз, який він назвав "інструментом Німеччини".

Також Трамп пригрозив німецьким автовиробникам, пообіцявши, що вони зіткнуться з високими митними зборами, якщо не будуть виробляти свої автомобілі на території США.

Раніше Трамп назвав НАТО застарілим і нездатним протистояти тероризму. На думку обраного президента США, це те, що країни-учасниці не фінансують НАТО належним чином.