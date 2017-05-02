Меркель закликала Путіна захистити права геїв в Чечні

Канцлер перебуває з візитом у Сочі.

Меркель закликала захистити геїв в Чечні © European Council

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході одноденного візиту в Сочі закликала президента Росії Володимира Путіна втрутитися в ситуацію з правами ЛГБТ-спільноти в Чечні

2 травня відбулася зустріч Меркель з Путіним у його резиденції в Сочі. В ході зустрічі Меркель висловила стурбованість у зв'язку з положенням сексуальних меншин в Чечні, про утиски яких написала російська "Нова газета".

"я говорила про те, що була оприлюднена дуже негативна доповідь про те, що відбувається з гомосексуалами в Чечні, і попросила пана президента про те, щоб він вплинув, щоб забезпечити дотримання прав меншин", - сказала Меркель за підсумками переговорів з Путіним.

За її словами, те ж стосується і організації "Свідки Єгови", яку минулого місяця Верховний суд Росії визнав екстремістською.

Раніше рросійська "Нова газета" звернулася в правоохоронні органи з скаргами на погрози після публікації статті про масові затримання і катування жителів Чечні нетрадиційної сексуальної орієнтації.

В "Новій газеті" вийшла стаття про переслідування в Чечні чоловіків нетрадиційної сексуальної орієнтації. За даними видання, за останні тижні поліцейські затримали близько 100 осіб, не менше трьох чоловіків вбили. Чеченське керівництво ці звинувачення заперечує.