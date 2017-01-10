Меркель закликала прискорити депортацію біженців на батьківщину

Канцлер Німеччини виступає за негайну відправку додому тих, кому відмовили у притулку.

Меркель хоче скоріше відправляти біженців додому

Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала прискорити відправку додому біженців, яким відмовили у наданні притулку.

Меркель заявила, що необхідно розробити заходи, які дозволять відправляти додому мігрантів, чиє прохання про надання притулку було відхилено. За її словами, необхідно докласти всі зусилля, щоб мігранти. які одержали притулок, могли інтегрувалися в німецьке суспільство, водночас, інші повинні залишити країну, передає російська служба Бі-бі-сі.

Меркель закликала німецьку міграційну владу діяти швидше, оскільки атака на різдвяний ярмарок у Берліні "потребує термінових дій, вірних дій", сказала канецлер, заявивши, що "ми не повинні застрягти в обіцянках".

Меркель також назвала виправданими дії німецької поліції в Кельні, яка у новорічну ніч не допускала у центр міста вихідців із країн Північної Африки.

Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20:00 за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руша торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду вантажівки на відвідувачів загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

23 грудня в Мілані підозрюваний Аніс Амрі був застрелений італійськими поліцейськими.