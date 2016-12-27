Меркель як і раніше залишається найпопулярнішим політиком Німеччини – опитування

Більше половини (56%) німців вірять, що Меркель зуміє подолати головні політичні труднощі наступного року.
Більше половини (56%) громадян Німеччини вірять, що Меркель зуміє подолати головні політичні труднощі наступаючого року.
На другому місці - голова Християнсько-соціального союзу (ХСС) ФРН Хорст Зеехофер: на думку 39% німців, він успішно впорається з викликами 2017 року. А керівнику Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і віце-канцлеру Зигмару Габріелю довіряють 35% опитаних.
Трохи менше третини респондентів (32%) висловили довіру голові Європарламенту Мартіну Шульцу, незабаром іде у відставку. Як і Габріель, Шульц входить у число найбільш ймовірних кандидатів на пост канцлера у випадку перемоги СДПН.
На п'ятому місці опинився лідер німецьких "зелених" (25%) Джем Оздемір, на шостому - особа німецьких лівих Зара Вагенкнехт (20%), якій пророкують місце на чолі партії, на сьомому - голова Зведеної демократичної партії (Вдп) Крістіан Лінднер (15%). Останнє місце серед провідних політиків Німеччини займає глава Фрауке Петрі (10%).
При цьому 30% опитаних виступили за посилення міграційної політики Німеччини.
Опитування проводилося 20-21 грудня серед 1002 громадян Німеччини.
На загальних виборах 2017 року в А. Меркель збирається в четвертий раз балотуватися на пост канцлера ФРН.
Раніше видання The Wall Street Journal писала, що теракт в Берліні може стати серйозним викликом для Меркель.Интерфакс