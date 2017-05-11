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Меркель розповіла про готовність Німеччини підвищити витрати на оборону

11 травня в 17:03

Таким чином Меркель відреагувала на ухильну позицію Соціал-демократів з цього питання.

Ангела Меркель1
Меркель підтвердила відданість Німеччини своїм зобов'язаннями у рамках НАТО
© European Council
Німецька канцлер Ангела Меркель підтвердила наміри Німеччини підвищити свої витрати на оборону відповідно до вимог НАТО. Така заява Меркель стала реакцією на непевну позицію по фінансових зобов'язаннях перед НАТО глави Соціал-демократів Мартіна Шульца, пише Politico.

Меркель також зазначила, що таке зобов'язання взяв на себе весь уряд, в який входять і самі Соціал-демократи. Питання витрат на оборону є одним з основоположних відмінностей ХДС і ВДП перед осінніми виборами в Бундестаг.

Раніше про підвищення витрат на оборону говорили в Консервативній партії Британії, яка готується до виборів у червні. Партія Терези Мей також акцентує на підвищення витрат на оборону і безпеку.

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Напередодні вдень президент США Дональд Трамп заявив, що Німеччина винна Сполученими Штатами і НАТО"величезну суму" в обмін на наданий військовий захист.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель подякував їй за обіцянку збільшити витрати на оборону.

Детальніше про наслідки переговорів канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Дональда Трампа читайте в матеріалі Олексія Їжака "Тяжкий альянс" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Меркель оборона Німеччина НАТО
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