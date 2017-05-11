Меркель розповіла про готовність Німеччини підвищити витрати на оборону

Таким чином Меркель відреагувала на ухильну позицію Соціал-демократів з цього питання.

Меркель підтвердила відданість Німеччини своїм зобов'язаннями у рамках НАТО © European Council

Німецька канцлер Ангела Меркель підтвердила наміри Німеччини підвищити своївідповідно до вимог НАТО. Така заява Меркель стала реакцією на непевну позицію по фінансових зобов'язаннях перед НАТО глави Соціал-демократів Мартіна Шульца, пише Politico

Меркель також зазначила, що таке зобов'язання взяв на себе весь уряд, в який входять і самі Соціал-демократи. Питання витрат на оборону є одним з основоположних відмінностей ХДС і ВДП перед осінніми виборами в Бундестаг.

Раніше про підвищення витрат на оборону говорили в Консервативній партії Британії, яка готується до виборів у червні. Партія Терези Мей також акцентує на підвищення витрат на оборону і безпеку.

Напередодні вдень президент США Дональд Трамп заявив, що"величезну суму" в обмін на наданий військовий захист.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель подякував їй за обіцянку збільшити витрати на оборону.

Детальніше про наслідки переговорів канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Дональда Трампа читайте в матеріалі Олексія Їжака "Тяжкий альянс" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".