Меркель розповіла про готовність Німеччини підвищити витрати на оборону

Таким чином Меркель відреагувала на ухильну позицію Соціал-демократів з цього питання.
Меркель також зазначила, що таке зобов'язання взяв на себе весь уряд, в який входять і самі Соціал-демократи. Питання витрат на оборону є одним з основоположних відмінностей ХДС і ВДП перед осінніми виборами в Бундестаг.
Раніше про підвищення витрат на оборону говорили в Консервативній партії Британії, яка готується до виборів у червні. Партія Терези Мей також акцентує на підвищення витрат на оборону і безпеку.Німеччина винна Сполученими Штатами і НАТО"величезну суму" в обмін на наданий військовий захист.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель подякував їй за обіцянку збільшити витрати на оборону.
Детальніше про наслідки переговорів канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Дональда Трампа читайте в матеріалі Олексія Їжака "Тяжкий альянс" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA