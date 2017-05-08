Меркель пообіцяла допомогти Макрону з реформами у Франції - Rzeczpospolita

За її словами, нового президента чекають серйозні внутрішньоекономічні виклики.

Меркель запевнила, що готова допомогти новому президенту Франції у проведенні реформ. © European Council

Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила, що готова допомогти новому президентупровести реальні реформи і досягти серйозного економічного просування вперед, якого країна гостро потребує.

"Франції потрібні конкретні перемоги. Майбутній французький уряд повинен продемонструвати результати у боротьбі з безробіттям, у пришвидшенні економічного зростання, а також в інтеграції суспільства", - цитує Rzeczpospolita слова Меркель.

Вона додала, що німецький уряд "завжди готовий" допомогти. На питання журналістів, з чим саме Берлін готовий допомогти Парижу, Меркель відповіла, що хоче дочекатися пропозицій з французької сторони, "щоб зрозуміти, де існують спільні точки зору".

Євродепутат і представник партії "Демократичний рух" Сільві Гулар теж розповіла журналістам, що Макрон здійснить свій перший візит в ролі президента Франції саме в Німеччину. Хоча не виключено, що спочатку він відвідає французьких військових, які ведуть службу "за кордоном", про що Макрон говорив під час виборчої кампанії.

Тим часом, у Франції назвали результат остаточного підрахунку голосів на виборах президента. Згідно з ними, кандидатуру Макрона підтримали вдвічі більше виборців, ніж кандидатуру Марін Ле Пен.

Більше про переможця на виборах у Франції читайте в статті DT.UA "Раціональний єврооптиміст: ким є новий президент Франції".