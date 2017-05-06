Меркель підтримала подвійну стратегію щодо Росії

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

При цьому вона проти розподілу зон відповідальності всередині НАТО на північноамериканську і європейську.

Меркель вважає, що Росії треба демонструвати і силу, і готовність до діалогу. © European Council

У відношенні Росії потрібно демонструвати силу і водночас готовність до діалогу. Про це сказала федеральний канцлер Німеччиниу своєму щотижневому відеозверненні, повідомляє Deutsche Welle.

При цьому вона додала, що така стратегія потрібна з огляду на нову ситуацію з безпекою у Європі. Адже анексія Криму і вторгнення Росії на Схід України викликали занепокоєння Польщі і країн Балтії. А тим часом, ситуація в Молдові викликає тривогу Румунії і Болгарії.

За словами Меркель, цим країнам було важливо, щоб НАТО відреагував на поведінку Росії, направивши війська в країни Балтії.

"Німеччина завжди дуже уважно стежить за тим, щоб з одного боку демонструвати готовність захищати всю територію альянсу, а з іншого - не обривати перемовин з Росією", - сказала Меркель.

Вона також зауважила, що виступає проти ідеї розподілити між союзниками сфери відповідаьності таким чином, щоб за безеку Північної Америки відповідали США і Канада, а за безпеку Європи - лише європейські країни.

"Ми повинні мати можливість діяти спільно, ми повинні мати можливість проводити спільні маневри", - наголосила вона.

Нагадаємо, що нещодавно канцлер Ангел Меркель зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічі в Москві вона наголосила, що вибори в ОРДЛО відбудуться тільки після передачі Україні контролю над кордоном. Вона підкреслила, що якщо цього ще не досягли, то це не означає, що можна забути про існуючі домовленості.