Меркель підтримала подвійну стратегію щодо Росії

При цьому вона проти розподілу зон відповідальності всередині НАТО на північноамериканську і європейську.
При цьому вона додала, що така стратегія потрібна з огляду на нову ситуацію з безпекою у Європі. Адже анексія Криму і вторгнення Росії на Схід України викликали занепокоєння Польщі і країн Балтії. А тим часом, ситуація в Молдові викликає тривогу Румунії і Болгарії.
За словами Меркель, цим країнам було важливо, щоб НАТО відреагував на поведінку Росії, направивши війська в країни Балтії.
"Німеччина завжди дуже уважно стежить за тим, щоб з одного боку демонструвати готовність захищати всю територію альянсу, а з іншого - не обривати перемовин з Росією", - сказала Меркель.
Вона також зауважила, що виступає проти ідеї розподілити між союзниками сфери відповідаьності таким чином, щоб за безеку Північної Америки відповідали США і Канада, а за безпеку Європи - лише європейські країни.
"Ми повинні мати можливість діяти спільно, ми повинні мати можливість проводити спільні маневри", - наголосила вона.
Нагадаємо, що нещодавно канцлер Ангел Меркель зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічі в Москві вона наголосила, що вибори в ОРДЛО відбудуться тільки після передачі Україні контролю над кордоном. Вона підкреслила, що якщо цього ще не досягли, то це не означає, що можна забути про існуючі домовленості.Deutsche Welle (Русская редакция)