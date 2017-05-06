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Меркель підтримала подвійну стратегію щодо Росії

6 травня в 18:58

При цьому вона проти розподілу зон відповідальності всередині НАТО на північноамериканську і європейську.

Ангела Меркель1
Меркель вважає, що Росії треба демонструвати і силу, і готовність до діалогу.
© European Council
 У відношенні Росії потрібно демонструвати силу і водночас готовність до діалогу. Про це сказала федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму щотижневому відеозверненні, повідомляє Deutsche Welle.

При цьому вона додала, що така стратегія потрібна з огляду на нову ситуацію з безпекою у Європі. Адже анексія Криму і вторгнення Росії на Схід України викликали занепокоєння Польщі і країн Балтії. А тим часом, ситуація в Молдові викликає тривогу Румунії і Болгарії.

За словами Меркель, цим країнам було важливо, щоб НАТО відреагував на поведінку Росії, направивши війська в країни Балтії.

"Німеччина завжди дуже уважно стежить за тим, щоб з одного боку демонструвати готовність захищати всю територію альянсу, а з іншого - не обривати перемовин з Росією", - сказала Меркель.

Вона також зауважила, що виступає проти ідеї розподілити між союзниками сфери відповідаьності таким чином, щоб за безеку Північної Америки відповідали США і Канада, а за безпеку Європи - лише європейські країни.

"Ми повинні мати можливість діяти спільно, ми повинні мати можливість проводити спільні маневри", - наголосила вона.

Нагадаємо, що нещодавно канцлер Ангел Меркель зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічі в Москві вона наголосила, що вибори в ОРДЛО відбудуться тільки після передачі Україні контролю над кордоном. Вона підкреслила, що якщо цього ще не досягли, то це не означає, що можна забути про існуючі домовленості.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Теги Росія Меркель Німеччина НАТО
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