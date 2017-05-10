Меркель може розраховувати на коаліцію з "Демократами" і "Зеленими" після осінніх виборів

Таким чином ХДС зможе уникнути "великої коаліції" з Соціал-демократами.

Меркель може відмовитися від великої коаліції із соціал-демократами на користь «Зелених» і «Вільних демократів» © European Council

КанцлерАнгела Меркель після осінніх виборів в Бундестаг може відмовитися від великої коаліції із Соціал-демократами на користь союзу з "Вільними демократами" і "Зеленими". Опитування показують, що нинішня сумарна підтримка цих трьох партій дає їм більшість у парламенті, пише Reuters

Підтримка партії Меркель ХДС/ХСС залишається на рівні 36%, тоді як "Вільні демократи" і "Зелені" мають по 7% підтримки. Тим часом рейтинг Соціал-демократів знаходиться на позначці в 29%, а популістська "Альтернатива для Німеччини" показує результат у 7%.

Тим часом,Шульца в опитуваннях. За ХДС/ХСС станом на кінець квітня готові проголосувати на 5% виборців більше, ніж за СДПН.

Хоча раніше повідомлялося, що рейтинг нового лідера соціал-демократичної партії Німеччини Мартіна Шульца зрівнявся з рейтингом нинішнього канцлера країни – Ангели Меркель. Обидва претенденти на посаду голови уряду мали по 41% підтримки.