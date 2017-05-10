Топ Новини
<
>

Меркель може розраховувати на коаліцію з "Демократами" і "Зеленими" після осінніх виборів

10 травня в 12:10

Таким чином ХДС зможе уникнути "великої коаліції" з Соціал-демократами.

Ангела Меркель1
Меркель може відмовитися від великої коаліції із соціал-демократами на користь «Зелених» і «Вільних демократів»
© European Council
Канцлер Німеччини Ангела Меркель після осінніх виборів в Бундестаг може відмовитися від великої коаліції із Соціал-демократами на користь союзу з "Вільними демократами" і "Зеленими". Опитування показують, що нинішня сумарна підтримка цих трьох партій дає їм більшість у парламенті, пише Reuters.

Підтримка партії Меркель ХДС/ХСС залишається на рівні 36%, тоді як "Вільні демократи" і "Зелені" мають по 7% підтримки. Тим часом рейтинг Соціал-демократів знаходиться на позначці в 29%, а популістська "Альтернатива для Німеччини" показує результат у 7%.

Читайте також: Шульц хоче скопіювати свого кумира Віллі Брандта - The Economist
Тим часом, партія Меркель обійшла соціал-демократів Шульца в опитуваннях. За ХДС/ХСС станом на кінець квітня готові проголосувати на 5% виборців більше, ніж за СДПН.

Хоча раніше повідомлялося, що рейтинг нового лідера соціал-демократичної партії Німеччини Мартіна Шульца зрівнявся з рейтингом нинішнього канцлера країни – Ангели Меркель. Обидва претенденти на посаду голови уряду мали по 41% підтримки.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Меркель Німеччина рейтинг коаліція вибори
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.51
EUR 29.06
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...