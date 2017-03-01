Менше зовнішньої політики і більше фінансування інфраструктури - перша промова Трампа до Конгресу

ZN.UA зібрало головне у першій промові Дональда Трампа перед Конгресом.

Головні тези виступу Дональда Трампа перед Конгресом actionsports / Depositphotos

Американський президентвиступив зі своєю першою промовою перед Конгресом США. Трамп не відмовився від своїх головних пріоритетів виборчої кампанії, однак перейшов на більш зважений і компромісний тон.зібрав головні тези виступу президента.

Зовнішня політика і оборона

Питанням зовнішньої політики Трамп приділив мінімум часу у своєму виступі, концентруючись на американських внутрішніх викликах і планах. При цьому президент зазначив, що США дуже багато витрачають на міжнародну допомогу. За його словами, Америка витратила на допомогу Ближньому Сході вже близько 6 трильйонів доларів, які можна було б інвестувати в американську інфраструктуру.

Трамп пообіцяв підтримувати НАТО, однак з вимогою збільшити витрати на оборону країнами Альянсу. У свою чергу, президент пообіцяв повністю модернізувати армію і суттєво збільшити витрати на оборону.

Президент також відзначив необхідність співпрацювати з союзниками США, включаючи мусульманські країни, для протидії терористичній організації "Ісламська держава". Згадав Трамп і про "непорушний союз" з Ізраїлем, де пообіцяв підтримку близькосхідній країні.

Імміграція

Трамп повторив всі свої обіцянки із передвиборчої кампанії, проте пом'якшив тон, сподіваючись не викликати негативну реакцію демократів. Президент пообіцяв не допускати екстремістів на територію США і створити департамент допомоги постраждалим від злочинів, скоєних мігрантами. Однак він натякнув на можливу легалізацію для мільйонів нелегалів, сказавши про можливість Демократів і Республіканців співпрацювати в цьому питанні.

Згадав Трамп і про стіну на кордоні з Мексикою, зазначивши, що вона почне будуватися вже скоро. Однак американський президент промовчав про свою обіцянку змусити Мексику заплатити за стіну.

Внутрішня політика

Говорячи про внутрішню політику, президент торкнувся тем дерегуляції, медичної реформи та оновлення інфраструктури. Трамп пообіцяв "історичну" реформу оподаткування для компаній, що дасть змогу американському бізнесу бути більш конкурентоспроможним. Податкова реформа також має зменшити навантаження на середній клас.

Президент також пообіцяв переглянути систему страхової медицини відомої як Obamacare, полегшивши доступ до страховки і зменшивши її вартість. Трамп акцентував, що він не буде руйнувати систему, поки не буде знайдений ефективний спосіб її заміни, оскільки "мова йде про життя людей".

Крім того, президент сказав, що попросить Конгрес виділити один трильйон доларів на інфраструктурні проекти в США.

Реакція на промову

Промова перед Конгресом мала більш зважений характер, ніж інавгураційна промова президента. Більшість республіканців аплодували і підтримували слова Трампа, риторика якого почала наближатися до основної лінії партії. Демократи ж мовчки слухали промову, оскільки більшість конгресменів партії залишилися незадоволеними міграційними обмеженнями та урізанням міжнародної допомоги. Деякі представники Демократів також негативно оцінили ігнорування загрози Росії для національної безпеки.

Захід заплановано на 29 квітня.

Нагадаємо, щоБілого дому.