Мексиканський президент не має наміру платити за будівництво стіни на кордоні з США

Ньєто розраховує на хороші відносини з американською владою, але за будівництво стіни платити не збирається.

Мексиканці не хочуть оплачувати будівництво стіни на кордоні з США Агентство Анадолу

Мексика не буде платити за будівництво стіни на кордоні з Сполученими штатами Америки, проте розраховує на хороші відносини США після інавгурації обраного президента Дональда Трампа.

"У нас є розбіжності з США, наприклад, стіна, за яку ми не будемо платити, але ми збираємося мати хороші відносини", - сказав Ньєто, виступаючи на щорічній зустрічі з мексиканськими дипломатами, повідомляє ТАСС.

Нагадаємо, напередодні Трамп на прес-конференції заявив, що він як і раніше має намір побудувати стіну на кордоні з Мексикою відразу ж після приходу до влади.

"Ми будемо будувати стіну, і я не хочу чекати", –сказав він. Трамп уточнив, що відповідальним за вирішення формальних питань є майбутній віце-президент Майк Пенс.

Обраний президент підкреслив, що оплатити витрати на будівництво стіни повинна буде мексиканська сторона.

"Я не знаю, в якій формі це може бути. Це може бути у формі податку або просто виплати", – припустив Трамп. При цьому він в черговий раз заявив, що "любить мексиканський народ", але все ж має намір захистити громадян США від нелегальної міграції.

Нагадаємо, що в ході своєї передвиборної кампанії Дональд Трамп зобов'язався побудувати південному кордоні Сполучених Штатів стіну, щоб стримувати нелегальних іммігрантів. Однак на початку січня 2016 року CNN повідомило, що перехідна команда Трампа хоче отримати гроші на стіну через Конгрес, а не від Мексики. На це Трамп заявив, що все одно змусить Мексику заплатити, але пізніше.

При цьому офіційний Мехіко категорично відмовляється розглядати питання фінансування будівництва стіни на кордоні зі США.