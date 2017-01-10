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Мексика відмовилася оплачувати будівництво "стіни Трампа"

10 січня в 17:34

Трамп ще на початку своєї передвиборної кампанії пообіцяв змусити Мексику оплатити стіну для захисту США від нелегальних мігрантів.

Дональд Трамп
Мексиканці відмовилися платити за прожекти Трампа
Yahoo!News
Мексика ні за яких обставин не має наміру оплачувати будівництво стіни, яку хоче побудувати обраний президент США Дональд Трамп, заявив новий міністр закордонних справ Мексики Луїс Видегарай, повідомляє Reuters.

Виступаючи на мексиканському телебаченні, Видегарай підтвердив позицію уряду, яка полягає в тому, що воно не буде платити за стіну, яка стала яблуком розбрату між Трампом і Мексикою з тих пір, як бізнесмен розпочав свою президентську кампанію в червні 2015 року.

Нагадаємо, що в ході своєї передвиборної кампанії Дональд Трамп зобов'язався побудувати південному кордоні Сполучених Штатів стіну, щоб стримувати нелегальних іммігрантів. Однак на початку січня 2016 року CNN повідомило, що перехідна команда Трампа хоче отримати гроші на стіну через Конгрес, а не від Мексики. На це Трамп заявив, що все одно змусить Мексику заплатити, але пізніше.

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Теги Стіна Трамп
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