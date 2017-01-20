Медведєв звинуватив Обаму в погіршенні відносин США та РФ

За словами прем'єра РФ, "російсько-американські відносини повністю деградували".

Медведєв розкритикував Обаму Сайт уряду РФ

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв назвав підсумки роботи президента США Барака Обами "вкрай суперечливими", заявивши, що до кінця другого терміну президента Обами "російсько-американські відносини повністю деградували".

"Адміністрація Обами зруйнувала відносини США і Росії, довівши їх до нижчої точки за останні десятиліття. Це її головна зовнішньополітична помилка, яка назавжди залишилася в історії", - написав Дмитро Медведєв на своїй сторінці в Facebook.

Він заявив, що подібна розмова неприпустима з країною - постійним членом РБ ООН, оскільки Росія "не бананова республіка".

"Тиск на нашу країну досяг безпрецедентних масштабів. Непродумані економічні санкції, які нікому нічого не дали, звівши практично нанівець нашу співпрацю. Якісь смішні особисті обмеження, яких ніхто не помітив", - продовжив Дмитро Медведєв.

Прем'єр-міністр РФ заявив, що Росія "сподівається на розум" під час президентства обраного глави США Дональда Трампа, гарантувавши готовність Москви "змінити відносини на краще".

Президент США Барак Обама, термін повноважень якого закінчується 20 січня, звернувся до американських громадян з прощальним листом.