Майже половина росіян готова переобрати Путіна на черговий термін

Жоден інший кандидат не набирає більше 3% підтримки.

На майбутніх президентських виборах в Росії у Путіна немає конкурентів Сайт президента России

Близько 48% росіян готові проголосувати за Путіна на президентських виборах, якби вони проходили в найближчу неділю. У той же час, жоден інший кандидат не набирає більше трьох відсотків підтримки населення, повідомляється в прес-релізі "Левада-Центру".

За останні чотири роки рейтинг Путіна пережив різкий скачок і плавне падіння. У квітні 2013 року за нього були готові проголосувати 29% росіян, тоді як у квітні 2015 цей показник склав 62%. Після цього рейтинг Путіна плавно знижується, однак ні зараз, ні раніше у нього немає конкурентів. Друге місце в рейтингу електоральних симпатій займає Геннадій Зюганов з показником у 3%.

Також за останні два роки суттєво збільшилася кількість тих, хто не знає, за кого голосувати (з 9% до 19%). Дещо збільшилася кількість тих, хто не піде на вибори або поки не вирішив, чи піде.

Раніше видання Financial Times писало, що у

за те, хто стане наступником Путіна. І

спікер Держдуми Вячеслав Володін теж намагається зміцнити позиції нижньої палати російського парламенту проти Кремля. Він намагається закріпити за собою більшу владу в процесі ухвалення державних рішень, сподіваючись стати помітним претендентом на роль президента після Путіна.