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Майже половина німців хотіла б бачити Шульца на посаді канцлера

17 лютого в 12:59

При цьому ХДС/ХСС залишається найпопулярнішою партією.

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Особистий рейтинг Мартіна Шульца піднімає популярність Соціал-демократичної партії
Особистий рейтинг кандидата на посаду канцлера Німеччини Мартіна Шульца за місяць зріс на 9% і становить 49%. Таким чином, Шульц обігнав чинного канцлера Ангелу Меркель, рейтинг якої знизився з 44% до 40%, повідомляє Reuters, посилаючись на соцопитування німецької телекомпанії ZDF.

При цьому рейтинг Соціал-демократичної партії, яку очолює Шульц трохи поступається рейтингу партії Меркель, показуючи 30%. Тим не менш, це найвищий рейтинг СДП за останні кілька років, а порівняно з попереднім місяцем він зріс на 6%. Рівень підтримки ХДС/ХСС, хоч і впав на 2%, все одно залишається найвищим серед партій і становить 34%.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" втратила 1% підтримки і має 10% рейтинг. Крім неї в парламент можуть пройти "Зелені" з показником у 9%, "Ліві", які набрали б 7% і "Вільні демократи", чий рейтинг балансує на рівні 5% прохідного бар'єру.

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Раніше повідомлялося, що рейтинг нового лідера соціал-демократичної партії Німеччини Мартіна Шульца зрівнявся з рейтингом нинішнього канцлера країни – Ангели Меркель. Обидва претенденти на посаду голови уряду мали по 41% підтримки.

За матеріалами: DT.UA
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Теги рейтинг Меркель Німеччина
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