Майже половина німців хотіла б бачити Шульца на посаді канцлера

При цьому ХДС/ХСС залишається найпопулярнішою партією.
При цьому рейтинг Соціал-демократичної партії, яку очолює Шульц трохи поступається рейтингу партії Меркель, показуючи 30%. Тим не менш, це найвищий рейтинг СДП за останні кілька років, а порівняно з попереднім місяцем він зріс на 6%. Рівень підтримки ХДС/ХСС, хоч і впав на 2%, все одно залишається найвищим серед партій і становить 34%.
Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" втратила 1% підтримки і має 10% рейтинг. Крім неї в парламент можуть пройти "Зелені" з показником у 9%, "Ліві", які набрали б 7% і "Вільні демократи", чий рейтинг балансує на рівні 5% прохідного бар'єру.зрівнявся з рейтингом нинішнього канцлера країни – Ангели Меркель. Обидва претенденти на посаду голови уряду мали по 41% підтримки. DT.UA