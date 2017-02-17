Майже половина німців хотіла б бачити Шульца на посаді канцлера

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

При цьому ХДС/ХСС залишається найпопулярнішою партією.

Особистий рейтинг Мартіна Шульца піднімає популярність Соціал-демократичної партії

Особистий рейтинг кандидата на посаду канцлера Німеччиниза місяць зріс на 9% і становить 49%. Таким чином, Шульц обігнав чинного канцлера Ангелу Меркель, рейтинг якої знизився з 44% до 40%, повідомляє Reuters , посилаючись на соцопитування німецької телекомпанії ZDF.

При цьому рейтинг Соціал-демократичної партії, яку очолює Шульц трохи поступається рейтингу партії Меркель, показуючи 30%. Тим не менш, це найвищий рейтинг СДП за останні кілька років, а порівняно з попереднім місяцем він зріс на 6%. Рівень підтримки ХДС/ХСС, хоч і впав на 2%, все одно залишається найвищим серед партій і становить 34%.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" втратила 1% підтримки і має 10% рейтинг. Крім неї в парламент можуть пройти "Зелені" з показником у 9%, "Ліві", які набрали б 7% і "Вільні демократи", чий рейтинг балансує на рівні 5% прохідного бар'єру.

Раніше повідомлялося, що рейтинг нового лідера соціал-демократичної партії Німеччини Мартіна Шульцакраїни – Ангели Меркель. Обидва претенденти на посаду голови уряду мали по 41% підтримки.