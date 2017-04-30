Майже половина французів не вірить у здатність переможця президентських перегонів об'єднати країну

Актуальною для жителів Франції є й проблема безробіття – 45% опитаних не вірить у можливість її вирішення.

Французи чекають від кандидатів у президенти більшої відкритості та вирішення нагальних проблем

Майже половина французів вважає, що жоден зне зможе об'єднати Францію. Згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного компанією Ifop, таких виборців в країні 42%.

При цьому 47% опитаних вважає, що обидва кандидати в президенти Франції не до кінця чесні. А 44% виборців думає, що кандидати не знають про їхні основні потреби. Ще 45% респондентів побоюються того, що рівень безробіття в країні не знизиться, незалежно від того, хто стане її президентом.

Опитування проводилося 26-28 квітня серед тисячі осіб у віці від 18 років за допомогою онлайн-анкетування.

Нагадаємо, у другий тур виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня, вийшли лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон і голова "Національного фронту" Марін Ле Пен.

Кандидат від "Республіканців" Франсуа Фійон і соціаліст Бенуа Амон закликали своїх виборців голосувати за Макрона у другому турі.

Головне про результати першого туру виборів читайте в матеріалі DT.UA "Перемога Макрона і поразка основних партій: головне по першому туру французьких виборів".

Детальніше про французькі президентські вибори читайте у статті Надії Коваль "Локальний декаданс з глобальними наслідками: підсумки першого туру французьких виборів" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".