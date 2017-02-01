Майже 80% жителів Росії визнають кризу в їхній країні

Серед громадян Російської Федерації продовжує зберігатися уявлення про те, що криза буде затяжною.

У фазі визнання кризи знаходиться близько 80% жителів Росії Единая Россия

(78%) визнають, що їхня країна знаходиться в кризі (39% - безумовно згодні, 39% - скоріше згодні), свідчать дані опитування "Левада-центру".

Тільки 1% росіян заявили, що криза триватиме 2-3 місяці, 4% - півроку, 18% - рік чи півтора, 22% - не менше двох років, 22% вважають, що криза буде дуже тривалою, її наслідки будуть проявлятися протягом багатьох років, 26% заявили, що зараз важко сказати, як довго криза триватиме і наскільки глибоким вона буде, а 7% не змогли відповісти.

При цьому 79% респондентів повідомили, що ціни на Росії за останній рік піднялися відо 15% до 100% і більше, інші вважають, що інфляція була нижче 15%, або не змогли відповісти.

Більшість російських сімей витрачають половину або більше своїх доходів на їжу.

Опитування було проведено 24-25 грудня серед 1500 респондентів у 104 населених пунктах РФ.

За даними опитування холдингу Ромир, 25% жителів Росії назвали головною подією 2016 року кризу в країні. Якщо до цієї цифри додати ще 17% росіян, яким рік запам'ятався зростанням цін і високою інфляцією, то виходить цифра 42% респондентів, для яких 2016 рік асоціюється з важкою економічною ситуацією в країні.