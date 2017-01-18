Майже 70% американців незадоволені твіттером Трампа

У обраного президента США 20 мільйонів послидовників у Twitter. Але більшість хоче, щоб він припинив писати.

Більшість американців хочуть заборонити Трампу писати що-небудь в Twitter Yahoo!News

Більшість американців вважають невдалим рішенням використання обраним президентом СШАсвого твіттера.

За даними опитування NBC News/Wall Street Journal, 69% респондентів згодні з твердженням, що "такі повідомлення без ретельної перевірки здатні в одну мить призвести до непередбачених серйозних наслідків".

При цьому 26% схвалили використання Трампом твіттера, оскільки це дозволяє президенту "швидко і безпосередньо спілкуватися з людьми".

Відповідаючи на питання, чи може Трамп в окремих випадках використовувати Twitter, тільки 9% висловили повне схвалення, ще 17% вважають це прийнятним, однак 55% категорично проти використання обраним президентом Twitter для повідомлень.

Нагадаємо, що інавгурація Дональда Трампа призначена на 20 січня. Нові президент і віце-президент США принесуть клятву в Капітолії і візьмуть участь в інавгураційному параді по Пенсільванія-авеню від Конгресу до Білого дому у Вашингтоні. Серія церемоній розтягнеться на три дні, офіційні заходи в рамках інавгурації розпочнуться 19 січня.