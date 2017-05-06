Манафорта викликали на сенатські слухання по Росії

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

В комітеті у справах розвідки також хочуть поспілкуватися з колишніми радниками Трампа Флінном і Пейджем.

Манафорт відмовився окмментировать виклик на слухання Сенату Flickr/Stock News USA

Комітет Сенату США у справах розвідки запросив на слухання прокілька людей з найближчого оточення президента США Дональда Трампа.

Їх попросять надати всю інформацію про контакти з російськими бізнесменами і посадовими особами з червня 2016 за січень 2017 року, передає Associated Press.

Зокрема, сенатори мають намір поспілкуватися з колишніми радниками президента США Картером Пейджем і Майклом Флінном, одним з керівників виборчої кампанії Трампа політтехнологом Полом Манафортом, а також спеціалістом зы стратегії Республіканської партії Роджером Стоуном.

Пейдж і Стоун заявили про готовність співпрацювати з комітетом і повідомити інформацію, якою вони володіють. Флінн і Манаформт від коментарів відмовилися.

Раніше директор ФБР Майкл Комі підтвердив існування розслідування зв'язків команди Трампа з Росією. При цьому він зазначив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виняток.

Нагадаємо, що видання New York Times писало, що команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані з спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадується, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.