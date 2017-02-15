Манафорт наполягає, що ніколи не мав справ з режимом Путіна - FT

Колишній голова штабу Трампа заперечив інформацію про контакти з російськими спецслужбами перед і під час виборчої кампанії в США.

Манафорт запевняє, що ніколи не мав зв'язків з Росією. Flickr/Stock News USA

Колишній голова виборчого штабуПол Манафорт наполягає, що він ніколи не зустрічався і не вступав у жодні контакти з агентами спецслужб Росії.

Про це він сказав у коментарі Financial Times. Видання нагадує, що Пол Манафорт був усунутий від кампанії кандидата-республіканця через його сумнівні зв'язки з проросійським екс-президентом України Віктором Януковичем. Він сказав британському виданню, що ФБР ніколи не допитувало його через можливі російські зв'язки.

"У мене ніколи не було жодних справ з Путіним чи російським урядом. Більше того, я ніколи свідомо не говорив з офіцерами російских спецслужб і ніколи не брав участі у проектах, які включають російський уряд чи адміністрацію ПУтіна, чи зі сторонами, які б діяли у співпраці чи від імені уряду Росії", - наголосив Манафорт.

Президент Дональд Трамп на своєму Twitter теж заступився за свого колишнього соратника, написавши: "Вся ця маячна про російські зв'язки - це лише жалюгідна спроба приховати помилки провальної кампанії Гіларі Клінтон". Він також звинуватив розвіуправління США в тому, що вони незаконно дають пресі конфіденційну інформацію. При цьому Трамп назвав таку практику "дуже в дусі Росії".

Нагадаємо, що видання New York Times, лояльне до Демократичної партії, писало, що команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані з спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.

Як повідомлялося раніше, радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.