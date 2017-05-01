Маленьких росіян перестануть називати лайливими словами та цифровими кодами

Президент РФ підписав закон про внесення відповідних змін до Сімейного кодексу.

У Росії з усією серйозністю підійшли до питання дитячих імен

У понеділок, 1 травня, президент Російської Федерації Володимир, згідно з яким дітей не можна буде називати цифрами, символами, літерно-цифровими позначеннями, а також лайливими словами. Текст документа опублікованой на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

"При виборі батьками імені дитини не допускається використання в його імені цифр, літерно-цифрових позначень, цифр, символів і знаків, які не є літерами, або будь-яких їх комбінації, або лайливих слів, вказівок на ранги, посади, титули", - йдеться в тексті документу.

Виняток зробили лише для дефіса – спеціально для подвійних імен і прізвищ.

Порядок визначення прізвища дитини в тому випадку, якщо батьки мають різні, але хочуть дати дитині подвійне, також регламентується даним документом. Зокрема, подвійне прізвище дитини може складатися лише з двох слів, а змінювати порядок приєднання прізвищ батька і матері у повнорідних братів і сестер з такими прізвищами суворо забороняється.

Федеральний закон № 94-ФЗ "Про внесення змін до статті 58 Сімейного кодексу Російської Федерації і статті 18 Федерального закону "Про акти громадянського стану" був прийнятий Державною Думою Росії 21 квітня цього року. Рада Федерації РФ схвалила його 26 квітня.

Нагадаємо, 4 квітня президент Росії Володимир Путін підписав закон, що обмежує грошові перекази з РФ в інші держави, в тому числі в Україну, за допомогою іноземних платіжних систем.

У березні цього року Володимир Путін підписав закон, що дозволяє судам обмежувати ведення ЗМІ трансляції із залів судових засідань.